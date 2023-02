Nokia a dévoilé à l’occasion du MWC de Barcelone son nouveau logo. Cette nouvelle identité visuelle accompagne une orientation stratégique désormais axée sur le B-to-B et qui vise à faire de Nokia un champion à la convergence du réseau et du cloud. Une façon aussi de marquer clairement la rupture avec le Nokia icône de la téléphonie du passé.

« Aujourd’hui, nous partageons notre stratégie d’entreprise et technologique en mettant l’accent sur la libération du potentiel exponentiel des réseaux, ouvrant ainsi la voie à un avenir où les réseaux rencontrent le cloud », développe le groupe dans un communiqué. « Pour marquer cette ambition, nous rafraîchissons notre marque pour refléter qui nous sommes aujourd’hui – un leader de l’innovation technologique B2B. C’est Nokia, mais pas comme le monde nous a vus auparavant. »

Cela fait maintenant une décennie que Nokia s’est séparé de sa division mobile, confiée désormais à HDM Global, pour se recentrer sur l’activité d’équipementier télécoms dont il est l’un des trois premiers acteurs mondiaux avec Huawei et Ericsson. Et avec l’essor de la 5G, le groupe se porte bien. Il a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 25 Md€ en hausse de 12% et un bénéfice net de 4,3 Md€ en hausse de 18%.

Nokia pose maintenant les fondements d’une stratégie de croissance rentable à long terme, qui repose sur des réseaux programmables, ouverts, axés sur les technologies cloud mais surtout pouvant capter une partie de la valeur de l’écosystème d’applications numériques au dessus du réseau. Une stratégie qui est axée sur 6 piliers :

Augmenter la part de marché auprès des fournisseurs de services.

Augmenter la part des entreprises dans la clientèle.

Continuer à gérer activement son portefeuille afin de lui assurer une position de leader dans les segments où elle est en concurrence.

Saisir les opportunités des secteurs au-delà des appareils mobiles pour monétiser sa propriété intellectuelle et continuer à investir dans la R&D pour Nokia Technologies.

Mettre en œuvre de nouveaux modèles commerciaux, tels que les services à la demande.

Développer les critères ESG en un avantage concurrentiel et devenir le « fournisseur de confiance de choix » dans son secteur.

Concernant les ventes aux entreprises, en grande partie celles de réseaux privés, le PDG de Nokia Pekka Lundmark s’est félicité lors des derniers résultats de leur progression de 21% en 2022 et de 49% au 4ème trimestre. Avec 2 Md€ de revenus annuels, elles représentent désormais près de 10% des revenus totaux du groupe.