L’éditeur marseillais de solutions de cybersécurité officialise la nomination de Nicolas Stoyanov en tant que directeur des partenariats.

« Je souhaite faire de la distribution un moteur de croissance pour Mailinblack, en France comme à l’international », déclare Nicolas Stoyanov dans un communiqué. « La valeur apportée aux partenaires est au cœur de notre stratégie. Grâce à eux, nous défendons une cybersécurité de pointe, souveraine et accessible ».

Recruté par Mailinblack en juin dernier, Nicolas Stoyanov dispose de 25 ans d’expérience dans le management ainsi que le développement commercial et marketing.

Avant de rejoindre Mailinblack, il était directeur commercial et marketing de l’éditeur RH Quick MS depuis 2021. Diplômé de l’Université Aix-Marseille et de Kedge Business School, Nicolas Stoyanov a débuté sa carrière en 1995 chez le chocolatier britannique Cadbury, avant de rejoindre Mediaperformances en 1999 à Suresnes, puis Mediapost en 2005. Il repart vers le sud de la France en 2009 et intègre le groupe HighCo à Aix-en-Provence, où il occupe plusieurs postes à responsabilités en douze ans, dont celui de directeur général adjoint de la filiale Data.

Chez Mailinblack, Nicolas Stoyanov a pour mission de structurer et accélérer la stratégie des ventes indirectes de l’éditeur, en s’appuyant sur une équipe de sept personnes et un réseau existant de 500 partenaires actifs.