La distribution indirecte occupe une place centrale dans la stratégie de croissance de Mailinblack qui réalise plus de 80 % de ses ventes au travers de son réseau de partenaires. Dans ce contexte, l’éditeur investit chaque année des ressources importantes pour développer et animer son réseau sur toute la France. Le lancement de son roadshow s’inscrit dans cette perspective et permettra à Mailinblack de rencontrer ses partenaires dans un contexte privilégié. À cette occasion, les équipes de Mailinblack animeront un atelier autours de la protection des données et en profiteront pour présenter les nouveautés produit en avant-première. Ces différentes rencontres permettront également de recevoir de futurs partenaires qui pourront échanger avec les revendeurs actuels et mieux cerner les nombreux apports qu’ils pourront offrir à leurs clients TPE/PME/ETI et organismes publics en commercialisant l’offre de Mailinblack.

Laura Maret, responsable partenariat chez Mailinblack précise : « Nous sommes fiers d’annoncer ce roadshow qui vient renforcer notre dispositif dédié à nos partenaires. Après avoir participé à IT Partners au mois de mars, nous allons donc organiser quatre rencontres en région pour poursuivre cette dynamique.

Agenda du Mailinblack Partner Roadshow :

Le 4 avril à Lyon

Le 11 avril à Lille

Le 18 avril à Paris

Le 25 avril à Nantes

Le 13 juin à Marseille

www.mailinblack.com/roadshow