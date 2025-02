L’éditeur marseillais en cybersécurité Mailinblack annonce un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros en 2024, en augmentation de 18% par rapport l’année précédente. Sa croissance demeure à deux chiffres même si Distributique remarque qu’elle est moindre que celle de 25% en 2022 et de 26% en 2023. Son Ebitda est de 4,2 millions d’euros, en hausse de 13,7% comparé à l’an dernier. Le revenu annuel récurrent de Mailinblack est de 16,3 millions d’euros, pour des effectifs de 120 salarié·e·s au service de 22.000 client·e·s et de plus de deux millions d’utilisateur·rice·s.

Le dirigeant Thomas Kerjean explique que la croissance de la jeune pousse qu’il a repris en 2019 a été portée par quatre nouvelles solutions : « le pilotage du risque cyber avec Cockpit, les simulations d’attaques avec Cyber Coach, la formation aux risques cyber avec Cyber Academy, et la gestion des mots de passe avec Sikker. Ces outils complètent Protect, notre solution historique de protection de messagerie ». L’ensemble des solutions de la société est désormais disponible sous la forme d’un package baptisé U-Cyber 360. En janvier dernier, Mailinblack a aussi lancé une nouvelle version de sa solution de protection de messagerie baptisée Protect Advanced, avec des fonctionnalités d’analyse comportementale.

Après avoir lancé une vaste campagne de recrutement de partenaires en 2023, Mailinblack a signé un accord de distribution paneuropéen avec Arrow et un autre avec Soft Value au cours de l’été 2024. Les solutions ont également été lancées en Espagne à travers un partenariat avec Interbel. La part des ventes indirectes de la start-up marseillaise devrait passer de 50% à 80%.

Pour 2025, outre les ambitions de croissance, l’un des objectifs de la direction est que l’ensemble des effectifs soit formé à la Fresque du Climat, un atelier ludique et collaboratif pour comprendre les enjeux climatiques.