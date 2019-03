Après avoir passé un an et demi chez Nutanix en tant que directeur des marchés émergents et de l’Europe de l’Est, Nicolas Leblanc vient de rejoindre Pure Storage pour y occuper le poste de vice-président régional pour l’Europe du Nord et du Sud.

Diplômé de l’école de commerce ISC Paris, Nicolas Leblanc a débuté sa carrière chez HP en 1995 où il a occupé différents postes commerciaux en France et en Afrique du Sud.

En avril 2003 il a rejoint EMC en tant que Channel Manager. Il a passé près de 13 ans chez le spécialiste du stockage, occupant différentes fonctions en France et au niveau européen. Avant de quitter EMC, désormais dans le giron de Dell, il était vice-président BeLux (Belgique et Luxembourg) & MEDI (Espagne, Portugal, Grèce et Israël) de la société. Il a ensuite œuvré comme conseiller auprès de différentes jeunes pousses.

En août 2017, il est passé chez Nutanix où, comme on l’a vu, il a pris la direction des marchés émergents et de l’Europe de l’Est. Il possède donc une vaste expérience du stockage qu’il pourra mettre au service de Pure Storage.