Le fournisseur de solutions de communications sécurisées dans le cloud annonce une création de poste pour Nicolas Daubricourt, en tant que directeur commercial de l’entité française de la société Dstny. Il a pour mission de développer les synergies au sein des canaux de ventes, avec une emphase sur la commercialisation des solutions d’entreprise.

Avant de rejoindre Dstny à Paris, Nicolas Daubricourt occupait le poste de directeur commercial au sein de la start-up Onoff Télécom, et ce depuis l’été 2020. Il s’est également investi au sein de l’organisme Time for the Planet. Il a auparavant été directeur commercial de deux start-ups et a accompagné des entreprises françaises en Suède et à Malte.

Nicolas Daubricourt est diplômé d’un MBA obtenu auprès d’Omnes Education (ex-INSEEC).