Replié depuis 10 ans sur sa région historique, l’auvergnat Neyrial Centre France renoue avec une logique expansionniste en misant sur les services managés. Désormais sous la houlette de Julien Neyrial, qui a succédé en avril dernier à son père Jean-Michel – frère de Philippe, qui avait été l’artisan de l’aventure boursière de Neyrial Informatique à la fin des années 90 – et dans le prolongement des lourds investissements consentis il y a quatre ans pour construire une offre IaaS, Neyrial s’est positionné depuis sur la sécurité informatique en lançant une offre de sécurité managée – bâtie essentiellement autour de la technologie Sophos – et a fait évoluer ses contrats de maintenance traditionnels vers des contrats d’infogérance dans lesquels la supervision et les actions de maintenance curatives sont réalisées à distance de manière proactive.

Fort de quoi, Neyrial est parvenu à doubler son activité hébergement-infogérance en deux ans. Celle-ci compte désormais pour près de 20% des 5,2 M€ de chiffre d’affaires réalisés sur l’exercice clos fin septembre 2017. Surtout, la progression de cette activité a permis de compenser en partie la baisse de l’activité négoce – impactée par la perte du marché cadre du conseil régional Auvergne – et, surtout, de faire remonter significativement la marge (autour de 200 K€ d’EBE sur le dernier exercice). En effet, Neyrial a pu générer cette croissance des services sans recruter en mutualisant les expertises existantes et en industrialisant ses process.

Sur l’exercice en cours, Neyrial table encore sur une croissance de 20% des facturations générées par ses contrats de services. De fait, toute la dynamique commerciale de l’entreprise est désormais orientée sur ces contrats, confie Julien Neyrial. Pour alimenter cette croissance, il prévoit d’étoffer les contrats de sécurité managés que propose la société en y intégrant un volet sensibilisation à la RGPD. Autre axe de développement en projet : une diversification de son offre d’hébergement. Aujourd’hui orientée hébergement d’applications critiques, celle-ci devrait s’ouvrir à d’autre usages (stockage, messagerie…) via la mise en place d’un système de provisionnement en ligne.

Au-delà de l’amélioration et de la diversification de son offre de services managés, Neyrial table désormais sur la conquête de nouveaux clients sur Lyon et les départements de l’ancienne région Rhône-Alpes. Depuis son bureau lyonnais, ouvert il y a deux ans, l’entreprise est parvenue à remporter plusieurs contrats d’infogérance dans la région. Désormais, elle souhaite y consolider son ancrage via une opération de croissance externe. Neyrial cherche une entreprise d’une taille et d’un niveau de maturité sur les services managés proche des siens. Après quelques contacts infructueux depuis un an, Julien Neyrial a décidé d’entamer une démarche plus structurée en mandatant un cabinet spécialisé dans les fusions-acquisitions.