IPO réussie pour le spécialiste de la sauvegarde et la protection de données Rubrik. L’action de l’entreprise californienne a grimpé de plus de 20% lors de son introduction à la bourse de New York jeudi. Le prix de l’action avait été fixé à 32 dollars, dépassant la fourchette initiale prévisionnelles entre 28 et 31 dollars. Elle se négociait à 38,6 dollars à l’ouverture.

Rubrik a mis sur le marché 23,5 millions d’actions, lui permettant de lever 752 millions de dollars, avec une capitalisation boursière initiale de 5,6 milliards de dollars. Bipul Sinha, le PDG de Rubrik souhaitait cette introduction depuis 2019 mais a dû se montrer patient pour trouver une fenêtre opportune. La réussite d’IPO importantes, comme celles d’Arm en septembre dernier ou de Reddit en mars, a envoyé un signal favorable.

Basé à Palo Alto, Rubrik a levé 550 millions d’euros depuis sa création en 2014. Ses principaux investisseurs sont Lightspeed et Greylock, qui détiennent respectivement 23,9% et 12,2% des actions et des droits de vote. Microsoft était également entré comme investisseur lors d’un cycle de financement en 2021, qui avait déjà porté la valorisation de l’entreprise à 4 milliards de dollars.

Selon les chiffres communiqués pour l’IPO, les revenus annuels récurrents de Rubrik à la fin du dernier exercice (31 janvier 2024) s’élevaient à 784 millions de dollars, en hausse de 47% sur un an. La société a enregistré un chiffre d’affaires de 627,9 millions de dollars, en hausse de 5%. Sa perte nette était de 354,2 millions de dollars contre 277,7 millions de dollars un an plus tôt. Un point particulièrement scruté dans la période actuelle mais qui n’a visiblement pas découragé les investisseurs.