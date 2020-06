Entamées pendant la crise, les emplettes de Netapp se poursuivent. Après avoir racheté Talon Storage au mois de mars et le spécialiste des infrastructures de bureau virtuel CloudJumper le mois suivant, le fournisseur de solutions de stockage annonce qu’il a signé un accord définitif visant à acquérir Spot, une startup israélienne ayant développé une technologie d’optimisation du cloud. Le coût de la transaction n’est pas dévoilé mais selon le site d’informations technologiques israélien CTech, qui s’appuie sur une source proche du dossier, il serait de 450 millions de dollars.

Basée à Tel-Aviv avec un siège américain à San Francisco et des bureaux à New York et Londres, la jeune pousse s’appuie sur l’IA pour fournir une plateforme SaaS de surveillance et d’automatisation, qui permet l’optimisation continue des charges de travail sur une seule plateforme de cloud public tout en respectant les SLA (accords de niveaux de service) et SLO (objectifs de niveaux de service) des clients, et en optimisant les coûts. « Spot a été fondée avec une vision révolutionnaire sur la façon dont les entreprises utilisent les services d’infrastructure cloud, en utilisant l’analyse et l’automatisation pour fournir l’infrastructure la plus fiable, la plus performante et la plus rentable pour chaque charge de travail sur chaque cloud », explique dans un communiqué Amiram Shachar, fondateur et CEO de la société (à gauche sur la photo).

« Dans les clouds ​​publics d’aujourd’hui, la vitesse est la nouvelle échelle de valeur. Cependant, le gaspillage dans les clouds publics entraîné par des ressources inactives et des ressources surprovisionnées est un problème important et croissant qui ralentit l’adoption de cloud public », estime de son côté Anthony Lye, vice-président directeur et directeur général, Public Cloud Services de NetApp. « La combinaison de la principale plateforme de stockage partagé de NetApp pour les blocs, les fichiers et les objets et de la plateforme de calcul de Spot fournira une solution de pointe pour l’optimisation continue des coûts pour toutes les charges de travail, à la fois natives du cloud et héritées. Les entreprises optimisées sont des clients satisfaits et les clients satisfaits se déploient davantage sur les clouds publics. »

En s’appuyant sur Netapp et sur la plateforme Spot, les clients pourront économiser jusqu’à 90% de leurs dépenses de cloud computing et de stockage assure la firme de Sunnyvale.

Spot compte parmi ses clients des entreprises comme Qualcomm, Samsung, Unilever, Moovit ou encore Zalando.