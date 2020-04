NetApp a fait l’acquisition de CloudJumper, une startup basée à Garner en Caroline du Nord, spécialisée dans les solutions cloud RDS, VDI et WVD (Windows Virtual Desktop). Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

La solution développée par CloudJumper est la Cloud Workspace Management Suite qui fournit des VDI et des applications virtuelles au travers d’un seul espace de travail unifié – cloud ou hybride – via n’importe quel fournisseur de cloud. Grâce à cette acquisition, NetApp renforcera sa solution VDS afin de « résoudre les problèmes les plus difficiles des services de bureaux virtuels et de la gestion des applications, permettant aux clients de déployer, gérer, surveiller et optimiser ces environnements en tant que solution globale à partir d’une seule entreprise sur le cloud public de leur choix ».

« La capacité à fournir une expérience de bureau virtuel cohérente à grande échelle tout en maintenant les données disponibles et sécurisées sans sacrifier les performances a toujours été importante et est particulièrement critique dans l’environnement sans précédent d’aujourd’hui », explique dans un communiqué Anthony Lye, senior vice-président et directeur général de la BU Cloud Data Services de NetApp. « NetApp et CloudJumper fournissent une plateforme de gestion simplifiée afin de fournir une infrastructure de bureau virtuel, un stockage et une gestion des données à travers Microsoft Azure, AWS et Google Cloud avec la meilleure gestion de bureau virtuel combinée avec les meilleurs services de stockage et de données. »

« Cette acquisition permet à NetApp de dépasser tout le monde dans cet espace », a expliqué à CRN le président de CloudJumper John David Helms (photo), qui devient vice-président de l’entité Modern Workspace de NetApp. « CloudJumper est le seul produit né dans le cloud à capacité multicloud. NetApp va continuer d’investir et de faire avancer nos produits. Il s’agit d’une excellente nouvelle pour nos partenaires, nos clients, les actionnaires de NetApp et l’ensemble de l’équipe CloudJumper. C’est la définition du gagnant/gagnant. »

NetApp VDS est disponible immédiatement sur NetApp Cloud Central et intégré aux fichiers Azure NetApp et Cloud Volumes. La firme de Sunnyvale indique par ailleurs qu’elle ajoutera des ressources importantes au programme channel CloudJumper existant, afin de renforcer les capacités des MSP, VAR, SI et ISV à résoudre les problèmes des clients et développer leurs activités.