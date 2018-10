Vingt-six ans après avoir fondé le groupe de distribution et de services informatiques nantais Mismo, Alain Lebreton vient d’en céder la majorité du capital à Antoine et Alexandre Lebreton, ses deux fils. Le premier, directeur général depuis mars 2017 devient président du groupe, tandis qu’Alexandre, directeur général adjoint, devient directeur général délégué. Dans un communiqué, ils annoncent qu’ils entendent poursuivre la stratégie de développement initiée en 2017. Ils visent notamment une croissance annuelle de 20% des revenus du groupe au cours des trois prochaines années. Un taux de croissance croissance qu’ils souhaitent atteindre sur l’ensemble des métiers du groupe : l’infogérance, l’édition de logiciels et le négoce d’infrastructures.

Sur l’exercice clos le 31 mars dernier, ses revenus n’ont toutefois progressé que de 3%, à environ 19,5 M€. Mais son résultat opérationnel a enregistré une progression de 35% à 928 K€. Une performance que le groupe attribue à la dynamique commerciale autour de ses ventes de solutions de maintenance et d’infogérance « as a service », de la vente de son CRM Atheneo et de l’augmentation de ses ventes de matériels informatiques dans les entreprises de taille intermédiaire. C’est aussi le résultat d’une réorganisation des méthodes et de l’organisation du travail en interne, explique Antoine Lebreton dans un communiqué : « Nous sommes engagés dans un projet ambitieux à 3 ans pour doubler notre résultat opérationnel. Nous sommes sur la bonne voie et nous devons densifier nos équipes pour y arriver […] ».

Mismo précise avoir actuellement plus de 20 postes ouverts dans tous ses métiers. Deux nouveaux directeurs techniques ont d’ore et déjà été recrutés, l’un pour la BU logiciels de gestion et l’autre pour la BU infogérance & distribution.