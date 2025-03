Microsoft annonce une nouvelle option de reprise après sinistre pour ses PC cloud avec Windows 365 Disaster Recovery Plus (DRP). Ce service optionnel fonctionne de la même manière que le service Windows 365 Cross-region Disaster Recovery (CRDR), lancé en juillet 2024 mais avec des performances plus élevées.

Lorsqu’il est activé par l’administrateur, il créé des copies temporaires géographiquement distantes des PC cloud en utilisant le dernier point de restauration de chaque PC. Il inclut ainsi toutes les applications installées, les paramètres utilisateur et les données. Après la panne, l’utilisateur est rebasculé sur son PC cloud d’origine et le PC temporaire est supprimé. Le travail effectué sur ce dernier doit donc impérativement être enregistré sur des services comme OneDrive ou Microsoft SharePoint.

Le nouveau service fournit des capacités améliorées de reprise après sinistre. L’objectif de délai de restauration (RTO) a été ramené de 4 heures à seulement 30 minutes avec jusqu’à 50 000 PC cloud dans une région. L’objectif de point de reprise (RPO), qui était variable, est désormais fixé à 60 minutes. Les administrateurs pourront choisir l’un ou l’autre service selon le niveau attendu pour chaque utilisateur.

Windows 365 Disaster Recovery Plus est accessible en avant-première en tant que module complémentaire pour Windows 365 Enterprise Edition. Microsoft annonce sa disponibilité générale au printemps 2025 pour un tarif non divulgué. Windows 365 Cross-region Disaster Recovery est lui facturé 5 dollars par mois et par utilisateur.