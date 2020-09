Microsoft France a renouvelé son équipe de direction. Six nouvelles têtes font leur apparition aux côtés de Carlo Purassanta, bien installé dans son siège de président depuis septembre 2017. Le nouvel état-major est composé à plus de 50% de femmes, et se veut le « reflet d’un mode de management inclusif ».

Prenant la suite de Laurence Laffont à la tête de l’entité Marketing & Opérations, le nouveau directeur des opérations Jean-Christophe Pitie a pour principale mission la mise en œuvre de la stratégie globale de Microsoft en France ainsi que le pilotage des résultats de l’entreprise. Diplômé de l’Ecole Supérieure des Travaux Publics et titulaire d’un MBA de l’INSEAD, il dirigeait auparavant l’entité Digital Stores de Microsoft au siège de Seattle, où il avait en charge les opérations de e-commerce microsoft.com à l’échelle mondiale. Expert du marketing à l’international, Jean-Christophe Pitie est depuis 18 ans chez Microsoft où il a notamment accompagné la transformation cloud des offres Microsoft Office et lancé Office 365 pour le grand public et Microsoft 365 pour les entreprises.

Succédant à Laurence Silvestri qui a pris en charge la direction financière de l’Europe de l’Ouest chez l’éditeur, Ebru Cornet a récemment rejoint l’équipe de Microsoft au poste de CFO pour la France. Diplômée de l’Ecole de management Audencia et titulaire d’un MBA en management de projets internationaux de l’ESCP, elle a passé dix ans chez GE au sein des divisions Healthcare et Capital ou elle a occupé différents postes dans le domaine de la finance. Elle a ensuite occupé pendant six ans la direction de la stratégie de tarification et du commerce de Carlson Wagonlit Travel.

Promu au poste de directeur de l’entité Secteur Public où il remplace Laurent Schlosser (nommé en janvier dernier, Regulated Industries Director, en charge de l’adoption des offres cloud par l’écosystème numérique français), Charles Calestroupat a pour objectif de renforcer le rôle de partenaire stratégique de Microsoft, afin d’accompagner le secteur public dans sa mutation numérique. Diplômé de l’Ecole Centrale de Lyon et de l’Ecole de Management de Lyon, il a rejoint Microsoft en septembre 2018 en tant que directeur commercial Secteur Public. Avant cela, Charles Calestroupat a notamment travaillé pendant trois ans chez Cisco Systems France où il était membre du comité de direction et directeur du secteur public.

A la tête de l’entité Microsoft Consulting Services, Christine Aymard a pour mission de développer des projets stratégiques de transformation ainsi que d’assurer le support des solutions Microsoft auprès des grands comptes. Après plusieurs années de conseil en Europe, en Australie et en Afrique, elle a notamment dirigé, pendant sept ans, le cabinet de conseil CRM de Capgemini, basé au Royaume-Uni. Elle a ensuite travaillé, pendant deux ans, chez IBM avant de rejoindre EY en 2015, en tant que Partner, spécialisée dans les transformations technologiques et numériques, au Royaume-Uni. Christine Aymard est titulaire d’un master en business management et marketing de l’Institut International du Commerce et de le Distribution.

Christine Aymard remplace ainsi Laurent Curny qui occupait le poste depuis avril 2017. Ce dernier prend la tête de l’entité Specialist Team Unit qui regroupe des experts techniques et commerciaux spécialisés par ligne de solution pour développer de projets innovants chez les clients.

Gilles d’Aramon a rejoint Microsoft le 1er septembre pour succéder à Jérôme Barrier – qui a rejoint l’EMEA pour prendre en charge le développement des licornes – à la tête de l’entité Small, Medium and Corporate Business. Gilles d’Aramon a pour mission d’accompagner les TPE, PME et ETI françaises dans l’accélération de leur transformation numérique, de contribuer au déploiement de solutions innovantes sur tout le territoire, et de faire le lien entre ces entreprises et les partenaires. Diplômé de l’école d’ingénieurs Institut Polytechnique de Grenoble et du MBA d’HEC Paris, Gilles d’Aramon a débuté sa carrière chez Texas Instruments en France et en Afrique du Sud. Il a rejoint Cisco en 1995 pour diriger les équipes de vente en France. Il est ensuite parti aux Etats-Unis pour assurer le développement des éditeurs de logiciels français Qosmos et Cast.

A la tête de la division Consumer Channel Sales and Marketing France, Cécile Mengoli supervise la commercialisation de l’ensemble des produits et services Microsoft auprès du grand public et développe les relations avec les partenaires de la grande distribution, constructeurs et distributeurs. Titulaire d’un BA en droit de l’Université de Cambridge et d’un Master en économie et management du SDA Bocconi, elle a débuté une carrière de plus de 14 ans chez Nokia avant de rejoindre Microsoft en 2014 où elle était depuis 2017, directrice des opérations commerciales du groupe pour la région asiatique.

Neuf dirigeants ont par ailleurs été reconduits dans leurs fonctions. Il s’agit de Bernard Ourghanlian (directeur Technique et Sécurité), Agnès Van de Walle (directrice de l’Entité One Commercial Partner), Cathy Mauzaize (directrice de l’entité Grands Comptes), Ronette Lawrence (directrice de l’entité Customer Success), Corinne Caillaud (directrice des Affaires Publiques, Externes et Juridiques), Fabienne Matifas (directrice des Ressources Humaines), Christophe Shaw (responsable de la division Commercial Software Engineering), Laurent Schlosser (Regulated Industries Director) et Niki Hubaut (Area Transformation Lead).