L’intérêt du marché pour l’intelligence artificielle générative n’est plus à démontrer. Reste à créer les solutions. Et qui mieux que les startups et les éditeurs de logiciels pour le faire ? C’est ce qui a convaincu Microsoft France, en partenariat avec l’incubateur Station F, l’ESN pure player Cellenza et le think & do tank Impact AI, de lancer Generative AI startup program, un programme d’accélération à destination de créateurs de solutions reposant sur l’IA générative.

D’une durée de dix semaines, ce programme placé sous la responsabilité de Florent Pelissier, directeur des ventes startup et ISV (photo), vise à faire émerger une douzaine de startups et d’éditeurs de logiciels s’appuyant sur l’IA générative pour transformer les métiers d’aujourd’hui (marketing, RH, juridique…). Les entreprises intéressées ont jusqu’au 8 octobre pour candidater.

Outre un accompagnement business et technique de la part de Microsoft France et des partenaires du programme, les entreprises sélectionnées bénéficieront de crédits Azure, d’un accès aux derniers modèles d’IA (via les services Azure OpenAI), d’un espace de travail dédié au sein de Station F et d’ateliers ad hoc. Microsoft mettra ainsi à disposition une équipe d’architectes cloud et animera cinq ateliers autour de son outil de création de modèles d’apprentissage Azure Machine Learning, autour de sa solution analytique Fabric et autour de son assistant personnel Copilot. Celenza fournira un accompagnement technique via ses architectes solutions, Impact AI animera un atelier sur les principes d’IA responsable l’éthique de l’IA et participera au jury.

Ce programme est le petit frère de l’Environnemental startup accelerator, un programme Microsoft né il y a deux ans visant à soutenir des entreprises innovantes dans le domaine de la soutenabilité. Ces deux programmes ont pour sous-jacent, le Microsoft for startup founders hub, qui permet aux startups de bénéficier de ressources gratuites. Microsoft revendique ainsi avoir accompagné plus de 5.000 startups en France depuis la mise en œuvre de sa politique de soutien à l’innovation.