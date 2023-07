Seize personnes anonymes posent plainte contre Microsoft et OpenAI auprès du tribunal fédéral de San Francisco. Selon elles, ces deux entreprises « collectent, stockent, suivent, partagent et divulguent » leurs informations personnelles sans consentement, ainsi que celles de millions d’autres personnes.

La plainte contre l’usage abusif de ChatGPT est conséquente : 157 pages. Elle partage notamment les inquiétudes actuelles d’expert·e·s et de personnalités de l’IT. Elle demande le statut de recours collectif ainsi que des dommages-intérêts d’un montant de 3 milliards de dollars.

« Malgré les protocoles établis pour l’achat et l’utilisation des informations personnelles, les défendeurs ont adopté une approche différente : le vol », selon la plainte, c’est-à-dire en contournant l’Electronic Privacy Communications Act ou encore la loi californienne sur l’invasion de la vie privée. « OpenAI l’a fait en secret, sans s’enregistrer en tant que courtier en données comme il était obligé de le faire en vertu de la loi. »

Pour rappel, pendant de nombreuses années OpenAI a opéré en tant qu’institut de recherche à but non lucratif. Sa mission était de créer et garantir que l’intelligence artificielle serait utilisée au profit de l’humanité. Cependant, depuis 2019, OpenAI s’est restructurée en une entreprise à but lucratif « recherchant des opportunités commerciales au détriment de la confidentialité, de la sécurité et de l’éthique ».