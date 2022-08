L’autorité américaine de la concurrence et de la consommation (FTC ou Federal Trade Commission) lance une consultation pour élaborer de nouvelles règles de protection des données personnelles aux Etats-Unis, à l’instar du RGPD en Europe (Règlement Général sur la Protection des Données).

Dans un communiqué, la FTC annonce vouloir défendre les citoyen·ne·s contre la « surveillance commerciale », c’est-à-dire « l’activité qui consiste à collecter, analyser et monétiser l’information relative aux individus ». Le quotidien Wall Street Journal rappelle cependant que la mise en place d’un règlement équivalent au RGPD aux USA pourrait prendre des années.

La publicité est clairement en ligne de mire et le président Joe Biden apporte son soutien complet à l’initiative. « Les entreprises surveillent les consommateurs connectés à internet. Elles scrutent chaque aspect de leur activité en ligne, leur famille, leur réseau d’amis, leur historique de navigation et d’achats, leur géolocalisation et leurs mouvements », expose la FTC dans le communiqué. « Elles gagnent de l’argent sur le dos de ces personnes en vendant leurs informations sur le vaste et opaque marché des données personnelles pour faire de la publicité comportementale et vendre encore plus de produits ».

Cet abus de confiance de la part des entreprises du numérique vient d’être dénoncé une fois de plus à l’occasion d’un récent dépôt de plainte contre Oracle au tribunal de San Francisco.