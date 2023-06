Le spécialiste de la gestion des licences logicielles Flexera publie une étude sur les techniques d’audit de licences des éditeurs. D’après les 500 personnes répondantes – la plupart des DSI – Microsoft est le plus zélé des éditeurs, s’agissant d’aller traquer ses logiciels en activité chez les clients (produits en mode SaaS et cloud Azure compris). AWS et VMware se révèlent légèrement moins empressés.

Selon l’étude, 53% des entreprises interrogées ont été auditées par la firme de Redmond au cours des trois dernières années (+7% par rapport à 2021). Par comparaison, 37% des répondant·e·s déclarent que leur société a été auditée par IBM sur la même période, 28% par Oracle et 25% par Adobe.

Ces contrôles rapportent gros aux éditeurs : 15% des directions interrogées estiment avoir payé plus de 5 millions de dollars suite à des audits, depuis 2021.