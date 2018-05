Après les rachats de Palamida en 2016 et de BDNA l’an dernier, Flexera vient de procéder à deux nouvelles acquisitions. L’éditeur de solutions de gestion des actifs logiciels, qui ne dévoile pas le montant de ses emplettes, est désormais le propriétaire de Meta SaaS et de Brainwaregroup.

Le premier est un éditeur texan qui propose un outil de gestion des applications SaaS. « Comment contrôler une acquisition de logiciel SaaS ? Comment s’assurer que cet investissement est ajusté à vos besoins ? Comment savoir qui accède à ces applications ? Connaissez-vous suffisamment les conditions de vos contrats SaaS afin d’être bien armé en cas de renégociation ? », telles sont les questions auxquelles répond la solution Meta SaaS, désormais rebaptisée Flexera SaaS Manager. Cette dernière restera pilotée par le co-fondateur et CEO de Meta SaaS, Arlo Gilbert. « Flexera est l’endroit idéal pour développer notre leadership en matière de gestion des dépenses SaaS. Nous avons toujours eu la volonté de faire croître notre business en développant la meilleure technologie d’optimisation SaaS du marché et de la mettre dans les mains de clients de toutes tailles, partout dans le monde. Flexera partage cette ambition et va accélérer notre capacité à la réaliser », explique ce dernier sur le site, encore actif, de Meta SaaS.

« Le nombre d’applications SaaS utilisées grimpe en flèche – particulièrement dans les PME – et près d’un tiers de ces applications n’ont jamais été exploitées », explique dans un communiqué Tom Canning, vice-président de la stratégie de Flexera. « Et comme les entreprises ne peuvent pas voir ni gérer les applications SaaS utilisées dans l’entreprise, les coûts et les risques sont hors de contrôle. Nous pouvons à présent aider les clients à contrôler les dépenses de plus de 32.000 applications SaaS, dépassant ainsi les capacités de n’importe quel autre fournisseur de solution de Software Asset Management. »

Le deuxième éditeur tombé dans le panier de Flexera est européen. Le Suisse Brainwaregroup opère essentiellement dans la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse) où il propose des solutions de Software Asset Management (SAM) et d’IT Service Management à « plus de 500 entreprises moyennes et grandes ». Dans son communiqué Flexera indique qu’il poursuivra le support des produits et des clients de Brainwaregroup. Au fil du temps, ces produits seront intégrés dans les solutions de Flexera, notamment dans FlexNet Manager Suite for Enterprises.