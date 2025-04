Microsoft a annoncé un ralentissement, voire une pause, dans la réalisation de certains projets de centres de données. Le géant informatique, qui a prévu 80 Md$ d’investissement sur l’exercice 2025, fait valoir le besoin d’une « réévaluation stratégique de ses besoins en infrastructures » pour l’aligner sur l’évolution de la demande de puissance de calcul pour l’IA.

« Ces dernières années, la demande pour nos services cloud et IA a augmenté plus que nous aurions pu l’anticiper et pour saisir cette opportunité, nous avons commencé à exécuter le projet de mise à l’échelle de l’infrastructure le plus important et le plus ambitieux de notre histoire », a commenté Noelle Walsh, présidente des opérations de cloud computing de Microsoft, dans un message sur LinkedIn. « Tout nouveau projet d’envergure exige agilité et perfectionnement, car nous apprenons et évoluons avec nos clients. Cela signifie que nous ralentissons ou suspendons certains projets en phase de démarrage. »

Microsoft a ainsi confirmé cette semaine l’arrêt du développement d’un projet d’un milliard de dollars dans l’Ohio. Trois centres de données devaient y être construit à New Albany, Heath et Hebron à partir de cette année. Microsoft va rester propriétaire des terrains mais repousse le développement à une date ultérieure indéterminée. Dans l’intervalle, deux des trois sites resteront à usage agricole.

En février dernier, le courtier TD Cowen avait déjà rapporté que la firme de Redmond avait annulé des baux de centres de données et renoncé à des achats de nouveaux terrains, mettant déjà en évidence une offre excédentaire.

Microsoft, comme les autres géants de la tech, doit désormais intégrer l’impact des tarifs douaniers qui renchérit les couts de construction des centres de données et des équipements d’infrastructure. Et la perspective d’un ralentissement de la demande avec le risque croissant de récession.