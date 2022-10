Microsoft a bouclé le premier trimestre de son exercice 2023 avec des résultats encore solides mais le ralentissement d’Azure inquiète. En témoigne la chute de 7,72% de l’action mercredi, lanterne rouge à Wall Street. Microsoft a pourtant dépassé les attentes en termes de chiffre d’affaires et de bénéfices. Le chiffre d’affaires a atteint 50,12 milliards de dollars, en hausse de 11% (+16% à taux de change constants) sur un an, alors que les analystes attendaient 49,60 milliards de dollars. Le bénéfice net a lui baissé de 14% à 7,56 milliards de dollars, soit 2,35 dollars par action, contre un consensus à 2,29 dollars.

Les activités cloud dans leur ensemble sont en hausse de 24% à 25,7 milliards de dollars, soit plus de la moitié des revenus globaux de Microsoft. La division « Intelligent Cloud » qui englobe la plateforme Azure, les serveurs et les services de cloud computing a progressé de 20% pour atteindre 20,3 milliards de dollars. Azure reste la locomotive avec une croissance de 35% mais elle était encore de 40% au trimestre précédent. La directrice financière de Microsoft Amy Hood a par ailleurs averti qu’une nouvelle baisse séquentielle de 5 points (à taux de change constant) était attendue sur le trimestre en cours.

La ligne d’activités « Productivity and Business Processes » qui englobe Office, Dynamics et LinkedIn a affiché des revenus en augmentation plus modérée de 9% à 16,5 milliards de dollars. Les produits Office progressent de 7%, tant coté professionnel que grand public. LinkedIn et Dynamics font mieux, avec 17% et 15% respectivement.

La ligne d’activités « More Personnal Computing » (Windows, terminaux et jeux) a le plus souffert ce trimestre en raison de la chute du marché du PC. Elle est en léger recul dans son ensemble (12,32 Mds $ contre 12,36 un an plus tôt). Le segment Windows OEM boit la tasse avec un recul de 15%. Heureusement pour l’éditeur, le segment des versions professionnelles de Windows résiste mieux avec une croissance de 8% et les ventes de Surface sont en hausse de 2%.

Avec le ralentissement conjugué d’Azur et des produits grand public, Microsoft table pour le trimestre en cours pour des revenus entre 52,35 et 53,35 milliards de dollars. Ce serait cette fois sous les attentes des analystes qui visent 56,2 milliards de dollars.