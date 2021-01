Fin 2020, il y avait 597 centres de données hyperscale dans le monde – un chiffre qui a plus que doublé depuis 2015 – et 219 en construction ou planifiés. C’est ce qui ressort d’une étude de Synergy Research. « Cela témoigne de la croissance soutenue et continue des services numériques qui stimulent ces investissements – en particulier le cloud computing, le SaaS, le commerce électronique, les jeux et les services vidéo. Nous avons en fait vu une poignée de centres de données hyperscale plus anciens fermer en 2020, mais ces chiffres sont faibles comparé au nombre de sites nouvellement ouverts ou prévus », commente dans l’étude John Dinsdale, analyste en chef au Synergy Research Group.

En termes de localisation, les États-Unis représentent près de 40% des principaux sites de centres de données cloud et Internet. Les autres pays les plus dotés sont la Chine, le Japon, l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Australie, qui représentent collectivement 29% du total. Au cours des quatre derniers trimestres, de nouveaux centres de données ont été ouverts dans 17 pays, les États-Unis, la Corée du Sud, la Chine, le Canada, les Émirats arabes unis, l’Indonésie, l’Italie et l’Afrique du Sud étant les plus représentés.

Sans surprise, Amazon, Google et Microsoft représentent collectivement plus de la moitié de tous les grands datacenters, les deux premiers ayant par ailleurs ouvert le plus de nouveaux centres au cours des douze derniers mois. Oracle, Microsoft, Alibaba et Facebook ont également été particulièrement actifs en 2020.

Les entreprises ayant la plus grande empreinte mondiale sont les principaux fournisseurs de cloud : Amazon, Microsoft, Google et IBM, chacun d’entre eux disposant de 60 sites ou plus, dont au moins trois dans chacune des quatre régions (Amérique du Nord, APAC, EMEA et Amérique latine). Oracle et Alibaba ont également une large présence dans le monde. Les autres grands acteurs du secteur ont tendance à concentrer leurs datacenetrs aux États-Unis (Apple, Facebook, Twitter, eBay) ou en Chine (Tencent, Baidu, JD.com).

Notons enfin que plus de 70% de tous les centres de données hyperscale n’appartiennent pas à leurs exploitants mais sont loués à des opérateurs de centres de données ou à des partenaires.