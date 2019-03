Les actions des fabricants de semi-conducteurs ont grimpé jeudi, après que le fabricant de puces américain Micron Technology ait prédit une reprise sur le marché indique Reuters.

Les stocks des fabricants de puces ont été frappés durement au cours des six derniers mois, alors que la demande d’iPhone diminuait et que les prix des puces de mémoire DRAM et NAND s’effondraient en raison d’une offre excédentaire.

Micron a toutes les raisons d’être optimiste puisque ses revenus trimestriels sont supérieurs aux estimations des analystes, la réduction des coûts ayant permis de compenser la baisse de la demande et des prix.

Autre raison d’être optimiste, pour l’ensemble des fabricants cette fois, les investissements des centres de données et l’accroissement de la mémoire des téléphones devraient remettre le marché sur pied. C’est du moins ce que prévoient les analystes de JPMorgan.

Outre une hausse des actions Micron de 8,7%, la journée de jeudi a été marquée par une progression de 2% des titres AMD et Nvidia, Intel et Qualcomm voyant de leur côté leurs actions gagner 1%. Reuters note encore la progression de près de 7% de SK Hynix, deuxième plus grand fabricant de puces de mémoire au monde, et le gain de 4,3% enregistré par Samsung. Il est vrai que les deux entreprises avaient annoncé en janvier qu’elles s’attendaient à ce que les ventes de composants mémoire reprennent au second semestre. Les fabricants européens bénéficient eux-aussi de ces bonnes perspectives puisque Infineon et STMicroelectronics affichent respectivement des gains de 1% et 1,6%.

Kinngai Chan, analyste chez Summit Insights Group, a prédit que les réductions de coûts des fabricants de puces dépasseraient les baisses de prix enregistrées au second semestre de 2019. Le groupe de recherche en technologies TrendForce a quant à lui annoncé dans un rapport publié mercredi qu’il ne s’attendait qu’à une légère baisse des ventes de puces flash NAND au deuxième trimestre la demande de smartphones, d’ordinateurs et de serveurs se redressant. « Même si cela ne provoquera pas un renversement immédiat de la situation d’offre excédentaire, cela aura un impact positif sur l’environnement du marché », indique dans le rapport Ben Yeh, analyste chez DRAMeXchange, une division de Trendforce.

Les fabricants américains d’équipements pour puces, qui fournissent des outils pour la fabrication et la conception de puces, ont également vu leurs titres progresser jeudi.