Le belge Michel Van Den Berghe annonce quitter la présidence du Campus Cyber sur le réseau social Linkedin : « C’est avec une certaine émotion que j’ai annoncé à Vincent Strubel de l’Anssi (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) et aux 5 membres fondateurs que je remettrai ma démission, avec effet immédiat, le 9 décembre lors du prochain Conseil d’administration du Campus Cyber ».

Il va reprendre des activités entrepreneuriales avec la société Seclab, spécialisée en sécurisation des infrastructures critiques.

Il a été mandaté en 2019 par le Premier ministre Edouard Philippe pour créer un campus parisien qui pourrait abriter l’écosystème de la cybersécurité française. Avant cela, il dirigeait Orange Cyberdéfense depuis sept ans, après lui avoir vendu sa société Athéos en 2014.

Le campus cyber a ouvert ses portes à La Défense en février 2022 dans la tour Eria. D’autres campus ont ensuite été ouverts en régions.

Michel Van Den Berghe dresse le bilan de ses quatre années de présidence : « Le Campus Cyber saison 1 c’est plus de 5.000 experts onboardés, 250 entreprises parties prenantes, 80 groupes de travail s’étant réunis, 700 étudiants futurs cyber pompiers, plus de 150 délégations internationales accueillies, 900 événements faisant rayonner et connaître notre secteur, 6 campus territoriaux, un programme d’accélération pour la recherche, et tant d’autres choses encore ».

La personne qui lui succédera n’est pas encore connue.