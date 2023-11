L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) a inauguré une antenne à Rennes, le 22 novembre, dans le cadre de la European Cyber Week.

Ces nouveaux bureaux sont situés dans le bâtiment ArteFact du quartier de La Courrouze. L’inauguration a eu lieu en la présence de Jean-Noël Barrot, Ministre délégué chargé du numérique, Stéphane Bouillon, Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, et Vincent Strubel, directeur général de l’Anssi.

Jusqu’à présent, l’Anssi n’était présente qu’en Ile de France : dans l’Hôtel des Invalides (depuis 2009), dans la Tour Mercure de Paris (à partir de 2014) et dans le Campus Cyber à La Défense (depuis 2022).

« Rennes est le lieu naturel pour implanter l’Anssi en dehors de Paris. Ce choix s’inscrit dans la volonté de l’agence de renforcer les synergies avec l’écosystème public et privé, déjà implanté dans le bassin rennais et la région Bretagne dans son ensemble », précise Vincent Strubel. « Notre antenne rennaise est à la hauteur des exigences de sécurité propres à notre mission. C’est aussi une réponse aux attentes de nos agents pour gagner en résilience et accompagner l’ensemble de nos bénéficiaires au plus près des territoires ».

Le bassin rennais rassemble déjà la DGA (Direction générale de l’armement), le ministère de l’lntérieur, le COMCYBER et la Direction interministérielle du numérique (DINUM). « Toutes bénéficient de l’expertise historique du territoire en matière de sécurité numérique et s’appuient sur un écosystème cyber privé très développé, comprenant des organismes de recherche et de formation, des industriels ainsi que des PME et start-ups spécialisées », ajoute Vincent Strubel.

« L’antenne de l’Anssi à Rennes donne la possibilité d’échanger avec les compétences présentes sur le territoire Rennais », souligne Christian Cevaer, délégué régional de l’Anssi en Bretagne.

L’antenne rennaise de l’Anssi accueille à présent une cinquantaine d’agent·e·s. Cet effectif devrait s’élever à 200 d’ici 2025. Leurs missions comprennent notamment la détection et la supervision de réseaux, l’analyse de la menace et des codes malveillants, et le développement d’outils.