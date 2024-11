Dans son étude intitulée Google Cloud Cybersecurity Forecast 2025, Mandiant anticipe une course-poursuite entre les fournisseurs de cybersécurité et les pirates informatiques en 2025. C’est à celui qui utilisera le mieux l’intelligence artificielle (IA) pour parvenir à ses fins.

La filiale de Google Cloud prédit une poussée de l’adoption des outils d’intelligence artificielle par les cyber-attaquants afin de rendre leurs attaques encore plus efficaces, notamment via du deepfake. Le déploiement des capacités d’IA permet d’ores et déjà de produire et de publier des articles d’apparence authentique sur des sites web inauthentiques en grande quantité et à grande vitesse. Mandiant s’attend à ce que cette tendance se poursuive en 2025.

En parallèle, l’IA devrait aussi continuer de permettre aux équipes de sécurité de bénéficier d’une meilleure assistance en temps réel, de réduire leur charge de travail et d’améliorer l’efficacité de leurs enquêtes. L’année 2025 marquera le début des opérations de sécurité ‘semi-autonomes’, selon Mandiant, « bien qu’un être humain soit toujours indispensable, notamment pour repérer les faux positifs ».