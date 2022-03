Mandiant fait son entrée dans le rapport « The Forrester Wave » dédié aux services de réponse aux incidents de cybersécurité. Il compte parmi les treize fournisseurs retenus au premier trimestre par Forrester et segmentés en quatre catégories : les leaders, les performants, les prétendants et les challengers.

Quelques semaines après l’annonce de son acquisition par Google, Mandiant figure en bonne position puisqu’il est classé parmi les leaders et reçoit la meilleure évaluation pour la force de son offre actuelle. En termes de vision stratégique, il est toutefois devancé par Deloitte et Stroz Friedberg et fait jeu égal avec CrowdStrike, les trois autres concurrents classés comme leaders. Mandiant est par ailleurs bien évalué pour sa présence sur le marché, devancé seulement par Kroll, classé lui dans le groupe des performants.

Forrester rapporte que 63 % des décideurs mondiaux en matière de sécurité ont subi au moins un incident en 2021, ce qui reflète l’augmentation des attaques par ransomware. Le cabinet d’analyses estime que dans ce contexte répondre aux incidents n’est qu’une partie de la réponse. Rétablir la confiance avec les parties prenantes internes et externes suite à une attaque est tout aussi crucial.

Mandiant est plébiscité pour sa capacité à tirer parti de l’environnement existant d’un client grâce à des recommandations de meilleures pratiques indépendamment du fournisseur et à des solutions propriétaires éprouvées pour les actions pré et post-intrusion. Il fait figure d’interlocuteur pouvant apporter de la valeur aussi bien aux équipes techniques du SOC qu’aux équipes de direction et apte à les préparer et les accompagner dans toutes les étapes d’une crise.