En octobre 2018, Maltem réalisait une levée de fonds auprès de Novi 1, fonds professionnel spécialisé créé par la Caisse des Dépôts et Consignations et la Fédération Française des Assurances, et géré par Tikehau IM, la société de gestion d’actifs de Tikehau Capital. Cette levée de fonds, dont l’amplitude n’est pas précisée, visait à accélérer le développement de la société et lui permettre de poursuivre sa croissance organique et externe.

Dans ce cadre, l’ESN annonce qu’elle « saisit l’opportunité de s’implanter sur le marché attractif de la région lyonnaise ».

L’offre locale s’articulera, dans un premier temps, principalement autour de 4 sujets : la transformation digitale (développement web en environnement Java/J2EE et .NET), l’agilité, le Big Data et le DevOps.

Les nouveaux bureaux seront opérationnels d’ici la fin du mois et seront placés sous la responsabilité de Baptiste Picart.

Après des études à l’ESC Rennes (commerce international), l’université du Colorado du Nord et une prépa HEC, Baptiste Picart a occupé des fonctions commerciales chez Volkswagen France, avant de bifurquer vers l’IT, tout d’abord en tant qu’ingénieur commercial junior chez IBM France. Il a ensuite baigné dans le conseil en Informatique dans la région lyonnaise, tout d’abord chez Delane SI comme ingénieur d’affaires grand compte, puis comme responsable d’agence, avant de prendre la tête d’une Business Unit chez Ausy.

Le groupe Maltem (Guiz Digital, Frianbiz, Maltem Insight Performance, Futurs IO) revendique 1.050 collaborateurs dans 12 pays, pour un chiffre d’affaires en 2018 de 100 millions d’euros. Le groupe couvre un large champ de compétences digitales allant du conseil en accompagnement et transformation digitale au marketing web en passant par la modélisation 3D, le développement IT ou encore la technologie blockchain. L’ESN a notamment pour clients la BNP, le Crédit Agricole, Engie et la Société Générale.