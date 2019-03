Dans le cadre de son développement en Asie et dans l’Océan Indien, Maltem – déjà présent à Madagascar et à Kuala Lumpur – a pris une participation de 30% au capital de l’ESN parisienne Bocasay. Le montant de la transaction n’est pas dévoilé.

Déjà installée à Antananarivo (Madagascar) et Ho-Chi-Minh-Ville (Vietnam), Bocasay prévoit cette année l’ouverture de nouveaux bureaux à Hanoï (Vietnam), Antsirabe (Madagascar), Singapour et à l’île Maurice. « Ce rapprochement et les synergies qu’il permet vient conforter la stratégie de croissance des deux sociétés, engagées pour un digital innovant et solidaire, alliant excellence technique et développement des pays du Sud », indique un communiqué commun.

« Nous avons choisi de nous rapprocher de Bocasay, car outre nos ambitions convergentes, et notre complémentarité géographique, nous partageons une vision et des valeurs communes : associer l’excellence digitale au développement économique et humain des pays où nous conduisons nos activités, dans le respect des objectifs de développement durable de l’ONU. L’entrée de Bocasay dans l’écosystème Maltem va nous permettre de renforcer encore notre implantation et notre action à Madagascar et dans l’aire Asie/Pacifique », expliquent dans le document Jean-Luc Clamen et Pascal Mennesson, associés co-fondateurs du groupe Maltem.

« Cette prise de participation est le début d’un nouveau chapitre de l’histoire de Bocasay. Ce rapprochement sera accélérateur de notre velléité profonde de devenir leader sur le marché de l’ingénierie informatique dans l’Océan Indien et d’asseoir plus fortement notre positionnement en Asie », ajoutent de leur côté Julien Goumet et Romain Juillet associés et co-fondateurs à la tête de Bocasay.

Le groupe Maltem (Guiz Digital, Frianbiz, Maltem Insight Performance, Futurs IO) annonce sur son site 800 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 80 millions d’euros. Bocasay qui ne communique pas sur son chiffre d’affaires, emploie de son côté 70 salariés, dont une grande partie à Madagascar.