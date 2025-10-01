Mailinblack lance un nouveau programme MSP (Managed Service Provider) afin d’accélérer le déploiement de ses solutions de cybersécurité. Ce lancement fait suite à l’arrivée de Nicolas Stoyanov (photo) en tant que nouveau directeur des Partenariats, traduisant l’ambition de l’éditeur marseillais d’accélérer sa stratégie de distribution indirecte.

En s’appuyant sur des partenaires MSP, Mailinblack veut rendre ses solutions de cybersécurité accessibles aux PME, via un portail dédié et une gestion à la carte.

Le cœur de l’offre repose sur U-Cyber 360°, la plateforme unifiée de l’éditeur axée sur la prévention du risque humain. La suite agrège des fonctionnalités de sécurisation avancée de la messagerie, de gestion des mots de passe, un simulateur d’attaques et une plateforme de formation pour sensibiliser le personnel aux risques cyber.

Les MSP disposent d’un portail dédié via lequel ils peuvent créer de nouveaux comptes clients en quelques clics, activer les licences pour les intégrer à des offres packagées et piloter l’ensemble des abonnements.

Mailinblack mise sur la flexibilité économique avec une tarification à l’unité et une facturation mensuelle. Les MSP bénéficient de paliers de remise selon le volume, d’outils marketing et d’un accompagnement technique, leur permettant de fidéliser leur portefeuille.

« À travers ce programme, nous affirmons notre engagement : offrir à nos partenaires un cadre solide pour construire ensemble la cybersécurité de demain », déclare Nicolas Stoyanov.