M-Files annonce avoir recruté quatre nouveaux partenaires majeurs en France en 2023 : CapGemini, Partitio, Acelys et Synapture. Ces partenaires viennent compléter le maillage géographique et sectoriel de l’éditeur de solutions de gestion de l’information, qui compte désormais 19 partenaires actifs sur le territoire.

Intégrateur système global, CapGemini va lui permettre d’adresser les très grands comptes. L’objectif étant de déboucher à terme sur un partenariat élargi à l’échelle mondiale. ESN spécialisée en gestion de contenus (rachetée par Konica Minolta il y a un an), Partitio lui permet déjà de remporter des marchés importants auprès de clients régionaux à Toulouse et à Paris. ESN de 200 personnes basée à Montpellier, Acelys lui ouvre les portes de la région Sud-Est où l’éditeur s’estime encore sous-représenté. Enfin, Synapture vient compléter son dispositif à Paris sur la cible des entreprises de plus de 50 collaborateurs.

M-Files France affiche une dynamique de croissance soutenue. Après une progression de 24% de son chiffre d’affaires en 2023, la filiale française de l’éditeur est partie pour doubler ses revenus cette année. « Le travail entamé l’année dernière avec les partenaires pour les former et leur fournir un support technique, commercial et marketing, commence à porter ses fruits », se félicite Marwane Afdilate, responsable des partenaires (photo). La part des ventes indirectes a dépassé les 50% en 2023, témoignant de la montée en puissance du réseau de partenaires.

S’il n’a pas signé de nouveaux partenaires sur le premier semestre, Marwane Afdilate dit avoir plusieurs candidats en discussions très avancées. La priorité désormais pour l’éditeur étant de se renforcer sur le Grand-Est et sur plusieurs secteurs d’activités tels que l’Industrie.

Lors de sa conférence clients et partenaires Impact, qui s’est déroulée à Madrid les 15, 16 et 17 mai dernier, l’éditeur a beaucoup insisté sur la notion de Knowledge work automation (ou automatisation de la gestion de l’information), l’évolution du marché de l’ECM à laquelle M-Files s’identifie désormais. Nourrie à l’intelligence artificielle, l’automatisation de la gestion de l’information vise à simplifier et à optimiser l’accès, le partage et l’exploitation des données et des documents dans les entreprises.

M-Files a intégré à sa plateforme une solution d’IA baptisée AINO, qui permet de requêter en langage naturel l’ensemble du corpus de l’entreprise. Avec Ment, l’éditeur propose également un outil qui permet de créer automatiquement des contrats ou des documents en répondant à un formulaire. Enfin, M-Files a annoncé un connecteur pour Copilot, qui assure une bonne accessibilité du contenu M-Files depuis Microsoft 365.