L’ESN japonaise Konica Minolta acquiert la toulousaine Partitio pour renforcer son implantation locale et son expertise dans la digitalisation des flux métiers (ECM) et la gestion des infrastructures de cloud privé.

Fondée en 2003 par Alain Ayala – qui quitte la société – Partitio est partenaire d’OVH depuis plus de dix ans et dispose d’une certification SecNumCloud (cloud souverain). La société est également certifiée ISO 27001 / HDS (hébergement des données de santé).

Le PDG de Konica Minolta Business Solutions en France, Jonathan Leyva, précise que sa société collabore avec Partitio depuis plusieurs années déjà. Un communiqué précise que la certification ISO 27001 représente « un atout supplémentaire en matière de sécurité des informations. C’est un pré-requis pour la gestion des infrastructures IT en France, en particulier les Infrastructure as a Service et Back-end as a Service. »