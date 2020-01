Après deux exercices de pertes et de stagnation de ses revenus, l’opérateur de réseaux wifi et LoRaWan Osmozis est parvenu à renouer avec les bénéfices sur l’exercice 2018-2019 clos fin août dernier et à relancer sa croissance sur le début de l’exercice 2019-2020. Le résultat net s’est ainsi établi à +265 K€ alors qu’il était négatif de 687 K€ sur l’exercice précédent et de 1.191 K€ sur celui d’avant. Et le chiffre d’affaires a progressé de 27% sur la période septembre-novembre, à 795 K€ – un chiffre qui paraît faible au regard du CA annuel de 8,4 M€ de la société mais qui s’explique par la forte saisonnalité de son activité.

Certes, l’amélioration du résultat d’exploitation, passé de -546 K€ à +425 K€ (soit +970 K€) est essentiellement due à un changement d’estimation de ses règles d’amortissement des immobilisations des équipements installés. Celui-ci est ainsi passé de 5 à 10 ans « afin de l’aligner sur la durée de vie réelle constatée de ces produits et sur les pratiques du secteur », notait la société dans son communiqué du 17 décembre.

Dans la foulée de l’annonce de ces bons résultats, la société a annoncé le succès d’une nouvelle levée de fonds de 4 M€ via un placement privé d’obligations convertibles. Des fonds, qui complètent les 7,4 M€ levés en 2017 lors de son introduction en bourse, qui vont lui permettre de poursuivre sa stratégie de croissance externe, laquelle constitue désormais son principal vecteur de croissance. De fait, c’est à une acquisition que la société doit son sursaut de croissance sur le premier trimestre de son exercice 2019-2020.

En mai dernier, Osmozis a ainsi finalisé le rachat de son concurrent Ewi Mediawifi, un spécialiste comme lui de l’équipement des campings, des résidences de vacances et des zones touristiques en équipements Wifi, pesant 1,8 M€ de chiffre d’affaires annuel. Outre la belle croissance sur son premier trimestre 2019-2020, l’opération lui a permis d’afficher une stabilisation de son chiffre d’affaires sur l’exercice clos fin août à 8,47 M€ – qui, sans ça, aurait accusé un recul de l’ordre de 600 K€.

Une bonne opération donc qui devrait continuer de porter ses fruits sur l’exercice en cours. « Les synergies avec EWI-Médiawifi sur la structure des coûts et sur l’offre commerciale produiront leurs premiers effets visibles, permettant d’anticiper un nouvel exercice profitable en 2019-2020 », souligne la société dans un communiqué paru ce jour après la fermeture de la bourse. Gérard Tremblay (photo), PDG d’Osmozis, confirme que la rentabilité va être une priorité en 2020 et qu’en conséquence, les recrutements seront limités pour « continuer à maîtriser les charges ».

En parallèle, Osmozis entend poursuivre sa croissance en privilégiant deux leviers. La croissance externe donc, avec une priorité donnée à l’Europe dans ses recherches de cibles. L’Europe qui ne représente encore que 10% de ses revenus. La société est présente en Espagne et en Italie, où elle dispose d’équipes commerciales, et vient de s’implanter en Hollande et un Grande Bretagne. « La croissance externe, c’est plus rapide et moins onéreux que la croissance organique », justifie Gérard Tremblay.

Autre levier de croissance : l’augmentation des revenus par emplacement (autrement dit par utilisateur) et par la montée en puissance des services associés aux objets connectés. Ces services prennent un poids grandissant dans le chiffre d’affaires et ont représenté 12,6% des revenus au premier trimestre. Gérard Tremblay estime qu’ils pourraient devenir majoritaires dans les revenus d’ici 6 à 7 ans. La société propose une gamme de onze produits connectés – dont des systèmes d’alerte sonore, des serrures connectées et des systèmes de vidéosurveillance – qui ne cesse de s’étoffer.