Annoncée en mars dernier, l’offre publique d’achat de Sopra Steria sur Ordina est sur le point d’aboutir. L’ESN qui avait conditionné l’offre à l’obtention d’au moins 80% du capital a finalement reçu 92,7% des titres pour un montant de près de 480 millions d’euros. En conséquence, son offre est désormais inconditionnelle, ce qui va conduire au retrait de la cote d’Ordina sur Euronext Amsterdam.

L’OPA sur la société néerlandaise de services informatiques fait suite à l’acquisition de la société belge de conseil et de services dans le numérique Tobania, qui a été finalisée en mars 2023. En combinant ses opérations à celles de ces deux sociétés, Sopra Steria va renforcer considérablement ses positions dans la région du Benelux, avec un regroupement de 4000 experts et un chiffre d’affaires pro forma d’environ 700 millions d’euros. Sur son exercice 2022, Ordina a enregistré un chiffre d’affaires de 429 millions d’euros en hausse de 9%.

« La taille du marché, le poids des clients du secteur public et des services financiers et la présence de institutions font de cette zone géographique un axe de développement stratégique pour Sopra Steria », avait expliqué l’ESN en lançant son OPA. Au terme de l’opération, le Benelux devrait représenter son troisième marché avec 11% du chiffre d’affaires, derrière la France (39%) et le Royaume-Uni (15%).