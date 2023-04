Le spécialiste de la sécurité des mobiles annonce la mise à disposition d’un programme pour les fournisseurs de services de sécurité hébergés (MSSP). Un programme qui s’adresse aux acteurs de la cybersécurité, et plus particulièrement ceux qui se positionnent sur le segment des PME et des ETI. Une clientèle peu encline à gérer sa cybersécurité en interne et qui privilégie l’externalisation sous forme de services de sécurité infogérés.

« Ces acteurs, qui proposent déjà différents services de sécurité infogérés (EDR, pare-feu, Proxy, SD-Wan…), nous ont sollicités pour ajouter notre solution de sécurisation des mobiles à leur package de services de sécurité », explique Bastien Bobe, directeur technique EMEA de Lookout (photo).

Baptisée Lookout Mobile Endpoint Security, l’EDR de Lookout permet notamment de détecter et de bloquer les tentatives de phishing, qui est la menace numéro un sur mobile. 35% des terminaux subissent au moins une attaque de ce type chaque mois. Il va également empêcher les accès non autorisés aux caméras et aux micros, prévenir le vol d’informations d’identification, bloquer l’exfiltration de données, détecter les compromissions d’appareils…

Mais il va aussi aider à comprendre ce qui se passe en facilitant l’investigation sur les événements de sécurité afin d’éviter que les mêmes attaques ne se reproduisent. Une tâche que beaucoup d’entreprises utilisatrices négligent et qu’il reviendra aux MSSP de prendre en charge.

Dans le cadre de ce programme, Lookout met à disposition des outils d’administration centralisée, de provisioning des tenants, et de création des règles de détection automatique.

Lookout revendique 210 millions de terminaux protégés dans le monde, dont 1,5 million en France. Sa solution est utilisée par des entreprises telles que Schneider Electric, Airbus, Safran, Danone, Mazard…

La filiale française, qui a été créée en 2016, compte une dizaine de salariés. En France, Lookout travaille déjà avec de grands opérateurs et des partenaires tels que Unisys (ex-Mobinergie), I-Tracing et SCC. Lookout cible également les partenaires de VMware, d’Ivanti et de Microsoft en les incitant à intégrer sa brique de sécurité mobile dans leurs outils de gestion de flottes mobiles.