Moins d’un mois après le rachat de CipherCloud, Lookout annonce une refonte de son programme partenaires pour permettre à son reseau de distribution de mieux saisir les opportunités business nées de cette acquisition. À l’origine spécialiste de la protection des mobiles, Lookout étend avec CipherCloud son portefeuille de solutions. Dans le trousseau de la mariée, l’éditeur californien récupère notamment un outil de sécurisation des accès mobiles aux services cloud, autrement dit un CASB (Cloud Access Security Broker) pour mobiles. Lookout hérite également d’un ZTNA (Zero trust network access) et d’une solution de protection de données (Data loss prevention). Des solutions qui lui permettent de faire évoluer son positionnement en s’associant au marché très tendance et très convoité du SASE (Secure Access Service Edge).

Pour les partenaires, cela signifie potentiellement « plus de projets de déploiement et d’intégration au back office mobile, et plus de cas d’usage », souligne Jean-Christophe Prudhomme, directeur channel pour l’Europe du Sud. D’autant que le marché de la protection de terminaux mobiles est lui-même en accélération, « les entreprises [prenant] conscience de la nécessité d’intégrer [ces derniers] dans leur politique globale de sécurité face à la recrudescence des attaques ».

Pour répondre à ces nouvelles opportunités Lookout a besoin de recruter de nouveaux partenaires et de faire monter en puissance ses partenaires existants. Ils sont une vingtaine de partenaires historiques, parmi lesquels Digital Dimension, Mobinergy, Mobiapps, SCC, Insight, et plus récemment Betoobe, Soluceo, I-Tracing : des intégrateurs experts en sécurité et en mobilité et quelques généralistes qui développent des offres sécurité. Lookout souhaite recruter une dizaine de partenaires supplémentaires cette année pour renforcer son maillage géographique (acteurs régionaux) et fonctionnel.

Pour encourager ses partenaires à investir sur ses nouvelles solutions, Lookout a introduit dans son nouveau programme partenaires une segmentation. Désormais, l’éditeur distingue deux niveaux de partenariat : Select et Elite. Pour être éligible au niveau Elite (le plus élevé) il faut dépasser la barre des 250 K€ de CA annuel ou répondre à un certain nombre de critères qualitatifs (nombre de personnes certifiées, actions marketing, identification d’opportunités, signatures d’affaires et témoignage).

Jean-Christophe Prudhomme espère qu’une dizaine de ses partenaires historiques valideront ce niveau cette année ce qui pourrait conduire au triplement du nombre d’ingénieurs certifiés sur ses solutions (de 100 à plus de 300).