En 2020, les revenus mondiaux de l’infrastructure réseau sans fil 5G atteindront 4,2 milliards de dollars, soit une croissance de 89% par rapport au chiffre d’affaires de 2,2 milliards de dollars réalisé en 2019. C’est ce que croit savoir Gartner qui estime que les investissements dans l’infrastructure de réseau 5G NR (New Radio) représenteront 6% des revenus totaux de l’infrastructure sans fil des fournisseurs de services de communication cette année, et 12% en 2020. Selon le cabinet d’analyse, 7% des CSP du monde entier ont déjà déployé une infrastructure 5G dans leurs réseaux.

« Les revenus de l’infrastructure de réseau sans fil 5G vont presque doubler entre 2019 et 2020 », explique dans un communiqué Sylvain Fabre, directeur principal de la recherche chez Gartner. « Pour les déploiements 5G en 2019, les CSP utilisent une technologie non standalone. Cela leur permet d’introduire des services 5G plus rapidement, car les équipements 5G New Radio (NR) peuvent être déployés parallèlement à l’infrastructure de réseau de base 4G existante. » Selon lui, l’an prochain les fournisseurs de services de communication déploieront la technologie 5G standalone, ce qui nécessitera un équipement 5G NR et un cœur de réseau 5G. Cela réduira les coûts pour les CSP, et de leur côté les utilisateurs bénéficieront de meilleures performances.

Les services 5G seront lancés dans de nombreuses grandes villes en 2019 et 2020. Certains sont déjà opérationnels aux États-Unis, en Corée du Sud et dans certains pays européens tels que la Suisse, la Finlande et le Royaume-Uni. Au Canada, en France, en Allemagne, à Hong Kong, en Espagne, en Suède, au Qatar et aux Émirats Arabes Unis les fournisseurs de services de communication ont annoncé leur intention d’accélérer d’ici l’an prochain le développement de réseaux 5G. Dans l’Hexagone, l’Arcep a lancé une consultation publique sur les modalités et conditions d’attribution des fréquences dans la bande 3,4/3,8 GHz pour le déploiement de la technologie.

Pour le cabinet d’analyse, les déploiements de la 5G ne se feront pas aussi rapidement que pour les technologies précédentes. « Pour maintenir un niveau de performance moyen au fur et à mesure de l’établissement de la 5G, les CSP devront procéder à des améliorations stratégiques ciblées de leur couche 4G, en mettant à niveau l’infrastructure 4G autour des zones de couverture 5G », estime Sylvain Fabre.