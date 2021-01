Alors que la pandémie ne fléchit pas, les ventes mondiales de PC (ordinateurs de bureau, ordinateurs portables et postes de travail) affichent une forte croissance. Au quatrième trimestre les expéditions ont ainsi grimpé sur un an de 26,1% pour atteindre 91,6 millions d’unités rapporte IDC. Sur l’ensemble de l’année elles ont augmenté de 13,1% comparé à 2019, les catalyseurs du marché étant le travail à domicile, l’apprentissage à distance et un rétablissement de la demande chez les consommateurs.

La dernière fois que le marché du PC a enregistré une croissance de cette ampleur c’était en 2010 lorsque les expéditions ont grimpé de 13,7%. Depuis lors, la croissance a connu un fort ralentissement, suivie de six années de déclin et d’une année de stabilisation.

A en croire le cabinet d’analyse, la croissance du quatrième trimestre aurait pu être encore plus importante. « Chaque segment de la chaîne d’approvisionnement a été poussé à ses limites, car la production a de nouveau été en retrait de la demande au cours du trimestre», explique dans un communiqué Jitesh Ubrani, directeur de recherche au sein du Mobile Device Trackers d’ IDC. « Non seulement les fabricants de PC et les ODM ont fait face à des pénuries de composants et de capacité de production, mais la logistique a également été perturbée car les fournisseurs ont été contraints de recourir au fret aérien, augmentant ainsi les coûts, afin de réduire les délais de livraison. »

Pour Ryan Reith, vice-président en charge du programme Worldwide Mobile Device Trackers au cabinet, la croissance n’est pas prête de s’arrêter. « Les moteurs de la croissance de l’année dernière étaient le travail à domicile et les besoins en matière d’apprentissage à distance, mais, au-delà de l’éducation, la force du marché grand public ne doit pas être négligée. La pandémie a non seulement alimenté la demande du marché des PC, mais a également créé des opportunités qui ont abouti à une expansion de ce marché », affirme le responsable dans le communiqué



Comme l’indiquent les tableaux suivants, tous les fournisseurs ont bénéficié d’une belle croissance, tout particulièrement au cours du quatrième trimestre.

Top 5 Companies, Worldwide Traditional PC Shipments, Market Share, and Year-Over-Year Growth, Q4 2020 (Preliminary results, shipments are in thousands of units) Company 4Q20 Shipments 4Q20 Market Share 4Q19 Shipments 4Q19 Market Share 4Q20/4Q19 Growth 1. Lenovo 23,122 25.2% 17,918 24.7% 29.0% 2. HP Inc. 19,130 20.9% 17,185 23.7% 11.3% 3. Dell Technologies 15,797 17.2% 12,463 17.2% 26.8% 4. Apple 7,349 8.0% 4,927 6.8% 49.2% 5. Acer Group 6,551 7.2% 4,418 6.1% 48.3% Others 19,641 21.4% 15,712 21.6% 25.0% Total 91,590 100.0% 72,622 100.0% 26.1% Source: IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker, January 11, 2021