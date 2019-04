Selon IDC, les revenus des fournisseurs tirés de la vente de produits d’infrastructure informatique (serveur, stockage d’entreprise et commutateur Ethernet) pour les environnements cloud ont grimpé de 28,0% d’une année à l’autre au quatrième trimestre 2018 pour atteindre 16,8 milliards de dollars. Sur l’ensemble de l’année, ils ont atteint 66,1 milliards de dollars, soit un montant légèrement supérieur (1,3%) aux prévisions du troisième trimestre 2018. Dans le détail, les dépenses trimestrielles consacrées au cloud public ont grimpé de 33,0% sur un an pour atteindre 11,9 milliards de dollars tandis que les investissements destinés au cloud privé ont augmenté de 19,6%, atteignant 5,75 milliards de dollars.

Cependant, les revenus trimestriels provenant des ventes d’infrastructures informatiques pour les environnements cloud sont redevenus inférieurs (48,3%) à ceux tirés des environnements informatiques traditionnels (51,7%). Pour l’ensemble de l’année, les dépenses consacrées au cloud nuage sont restées juste en dessous de la barre des 50% à 48,4%. En 2019, ces dépenses devraient enregistrer une croissance plus lente estime le cabinet d’analyse. Les commutateurs Ethernet connaîtraient la croissance la plus rapide à 23,8%, tandis que les dépenses en matière de plateformes de stockage augmenteraient de 9,1%. Les revenus provenant des plateformes de calcul devraient rester stables à 35,0 milliards de dollars.

Au quatrième trimestre, toutes les régions ont enregistré une croissance à deux chiffres de leurs revenus générés par les infrastructures cloud. La croissance a été la plus rapide au Canada, avec 67,2% sur 12 mois, la Chine affichant un taux de croissance de 54,4%. Les autres régions parmi les plus dynamiques sont l’Europe de l’Ouest (39,7%), l’Amérique latine (37,9%), le Japon (34,9%), l’Europe centrale et orientale et le Moyen-Orient et l’Afrique (30,9% et 30,2% respectivement) et l’Asie / Pacifique (hors Japon) (28,5%). Les Etats-Unis doivent se « contenter » d’une hausse de 15,5%.

« La croissance sans précédent du marché des systèmes d’infrastructure en 2018 a été partagée entre les segments cloud et non cloud », commente dans un communiqué Kuba Stolarski , directeur de la recherche, Systèmes, plateformes et technologies d’infrastructure chez IDC. « Alors que les acteurs du marché se préparent à une croissance très difficile en 2019, aggravée par de forts ralentissements cycliques et macro-économiques, l’infrastructure informatique pour le cloud sera le principal moteur de la croissance soutenant les performances globales du marché jusqu’à la prochaine actualisation cyclique. Avec l’apparition de nouvelles piles de cloud public sur site, il est tout à fait possible que les déploiements de cloud privé se multiplient considérablement au cours des cinq prochaines années. »