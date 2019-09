C’est une surprise. Pour la première fois, les revenus provenant de la vente de produits d’infrastructure informatique (serveurs, stockage d’entreprise et commutateurs Ethernet) pour les clouds publics et privés ont baissé de 10,2% d’une année à l’autre au deuxième trimestre pour s’établir à 14,1 milliards de dollars. C’est ce qui ressort du baromètre trimestriel du marché d’IDC. En conséquence, le cabinet d’analyse abaisse ses prévisions annuelles de 4,9%, à 63,6 milliards de dollars. Au lieu de la croissance attendue on arrive ainsi à une baisse de 2,1% d’une année à l’autre.

Dans le détail, les revenus provenant du cloud public ont reculé de 0,9% par rapport au trimestre précédent et de 15,1% comparé à l’année précédente pour s’établir à 9,4 milliards de dollars. Ce segment du marché continue d’être fortement impacté par la demande d’une poignée de fournisseurs de services de très grande envergure, dont les dépenses en infrastructure informatique ont tendance à fluctuer. Après une solide performance en 2018, le segment du cloud public devrait voir ses revenus baisser de 6,7% par rapport à 2018 à 42,0 milliards de dollars. Sa quote-part dans le cloud devrait par ailleurs passer de 69,4% en 2018 à 66,1% en 2019 estime IDC.

En revanche, les dépenses consacrées au cloud privé privé ont augmenté de 1,5% au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente, atteignant 4,6 milliards de dollars. Le cabinet d’analyse s’attend même à une progression de 8,4% d’une année à l’autre en 2019.

Côté équipements, les ventes de commutateurs Ethernet devraient connaître cette année une croissance de 13,1%, tandis que les dépenses pour les plateformes de stockage reculeraient de 6,8 % et celles consacrées aux plateformes baisseraient de 2,4% mais, avec 33,8 milliards de dollars, représenteraient la majorité du chiffre d’affaires du secteur.

Tous les fournisseurs affichent au deuxième trimestre une baisse de leurs ventes (tableau) à l’exception d’HPE (+0,1%), Cisco (+7,0%) et Inspur (18,9%).

L’évolution du marché du cloud en général varie fort d’une région à l’autre. Le Moyen-Orient et l’Afrique ont enregistré au cours du trimestre une forte croissance (29,3%), de même que le Canada (15,6%). Les autres régions qui progressent sont l’Europe centrale et orientale (6,5%), le Japon (5,9%) et l’Europe occidentale (3,1%). En revanche, les revenus ont reculé de 7,7% en Asie/Pacifique (hors Japon), de 14,2% en Amérique latine, de 6,9% en Chine et de 16,3% aux États-Unis.

Globalement, le secteur des infrastructures informatiques est à la croisée des chemins en termes de vente de produits destinés au cloud par rapport aux environnements informatiques traditionnels. Après avoir dépassé les 50% du marché des infrastructures en général, les équipements destinés au cloud sont retombés en dessous de ce seuil et représentaient 48,4% du marché global au cours du trimestre. Pour l’ensemble de l’année, les dépenses devraient rester juste en dessous de la barre des 50% à 49,0%. IDC s’attend toutefois à un nouveau basculement en 2020, la progression se poursuivant au-delà.

Les livraisons d’équipements destinés aux environnements informatiques traditionnels ont quant à elles reculé de 6,6% au deuxième trimestre. Pour l’ensemble de l’année 2019, elles devraient baisser de 5,8%, le cycle de renouvellement ayant entrainé la croissance du marché en 2018 s’essoufflant.

Top Companies, Worldwide Cloud IT Infrastructure Vendor Revenue, Market Share, and Year-Over-Year Growth, Q2 2019 (Revenues are in Millions) Company 2Q19 Revenue (US$M) 2Q19 Market Share 2Q18 Revenue (US$M) 2Q18 Market Share 2Q19/2Q18 Revenue Growth 1. Dell Technologies $2,355 16.7% $2,565 16.4% -8.2% 2. HPE/New H3C Group** $1,749 12.4% $1,748 11.2% 0.1% 3. Cisco $1,101 7.8% $1,029 6.6% 7.0% 4. Inspur/Inspur Power Systems* *** $820 5.8% $690 4.4% 18.9% 4. Lenovo* $670 4.8% $813 5.2% -17.5% ODM Direct $4,059 28.9% $5,349 34.1% -24.1% Others $3,307 23.5% $3,473 22.2% -4.8% Total $14,061 100.0% $15,655 100.0% -10.2% IDC’s Quarterly Cloud IT Infrastructure Tracker, Q2 2019

Notes:

* IDC declares a statistical tie in the worldwide cloud IT infrastructure market when there is a difference of one percent or less in the vendor revenue shares among two or more vendors.

** Due to the existing joint venture between HPE and the New H3C Group, IDC reports external market share on a global level for HPE as « HPE/New H3C Group » starting from Q2 2016 and going forward.

*** Due to the existing joint venture between IBM and Inspur, IDC will be reporting external market share on a global level for Inspur and Inspur Power Systems as « Inspur/Inspur Power Systems » starting from 3Q 2018.