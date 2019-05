Confier une partie de son activité au nuage n’est décidément pas de tout repos. Il y a quelques jours nous relations les problèmes les problèmes rencontrés par les utilisateurs britanniques et irlandais de Sage pour accéder au cloud de l’entreprise. Problèmes qui s’ajoutaient à une liste déjà longue d’incidents ayant notamment affecté Amazon, Google, OVH ou Microsoft, le plus coutumier de ces péripéties. La liste vient de s’enrichir avec Salesforce, qui avait d’ailleurs déjà connu des pannes majeures en janvier 2009 et en mai 2016.

Vendredi à 12h40, heure du Pacifique (21h40 à Paris), ce sont certains clients américains mais aussi européens qui ont été empêchés d’accéder au service, la coupure se prolongeant pour une partie d’entre eux pendant tout le week-end. « Salesforce a bloqué l’accès à certaines instances contenant des clients affectés par le déploiement d’un script de base de données, donnant par inadvertance aux utilisateurs un accès aux données plus étendu que prévu », indiquait vendredi le site de la communauté Salesforce. Le problème, concernait les utilisateurs ou anciens utilisateurs de la plateforme de marketing B2B Pardot, mais la firme de San Francisco avait désactivé les travaux de synchronisation des données entre Pardot et l’application Salesforce « afin de protéger l’intégrité des données » de ses clients, supprimant ainsi le service pour de nombreux utilisateurs. « À tous nos clients @ salesforce, sachez que nous rencontrons un problème majeur avec notre service et présentons nos excuses pour l’impact qu’il a sur vous. Sachez que nous avons tous les problèmes en main et que nous les résolvons le plus rapidement possible », tweetait de son côté le cofondateur et directeur technique de la société.

Une fois les clients affectés identifiés, soit quelques heures après le début de la panne, l’accès était rétabli pour les autres clients. Le lendemain, un message indiquait que l’accès des utilisateurs dotés d’un profil d’administrateur système chez les clients affectés était lui aussi restauré. L’éditeur précisait qu’il travaillait à la restauration de l’ensemble des autorisations dans leur état initial. Dimanche, le problème semblait résolu. « Le provisionnement automatique pour restaurer les autorisations a maintenant été exécuté sur toutes les instances de production. Un sous-ensemble de clients peut toujours rencontrer des problèmes avec les autorisations des utilisateurs et nos équipes continuent à y travailler », indiquait un dernier avis.