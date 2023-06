Le radar 2023 des startups cybersécurité en France, réalisé par Wavestone en partenariat avec Bpifrance, dresse un bilan plutôt positif des évolutions de l’écosystème sur les douze derniers mois. Malgré le contexte économique incertain, la dynamique de création dans la durée se confirme avec 32 nouvelles startups qui font leur entrée dans le radar, après 19 en 2021 et 45 en 2022.

Sur les 34 qui en sortent, 10 le font pour rejoindre le groupe des scale-ups. 19 ne correspondent plus aux critères de sélection : 12 ont dépassé les 7 ans d’existence, 4 ont plus de 35 employés et 2 parce que la vente de produit cyber n’est plus majoritaire. On note aussi 1 rachat et 5 liquidations.

Au final le radar 2023 compte 164 startups, deux de moins que dans la précédente édition mais avec un nombre de scale-ups qui est passé de 24 à 31, dont 1 licorne (Ledger) et 1 FT 120 (Yousign). L’écosystème se contracte légèrement tout en consolidant ses bases.

Le bilan des levées de fond entre juin 2022 et juin 2023 est qualifié d’exceptionnel avec un montant global de 341 M€. Il l’était encore plus en 2022 avec 630 M€ mais Ledger avait levé à lui seul 330 M€. Cette année 11 levées de fond sont supérieures à 10 M€, avec en tête celles de Mailinblack (50M€), Tehtris (44 M€) et Datadome (42 M€). Et un nombre important de 19 opérations inférieures à 10M€ pour un montant global de 61 M€.

Gérôme Billois, Partner chez Wawestone, retient surtout l’arrivée de fonds spécialisés en cyber, tels que Auriga Partners ou Tikenau Capital. Cette structuration apporte de la maturité à l’écosystème et permet d’assurer le développement continu de ses pépites, au moins dans leurs premières années. Il reconnait cependant que le contexte tendu actuel complique les séries B et C, ce qui peut pousser certains à aller chercher les fonds nécessaires à l’étranger.

Le rapport souligne également la décentralisation progressive de l’écosystème, avec 46% de structures en région. Rennes et Lille surtout s’affirment comme pôles d’innovation en cyber. La tendance pourrait encore être encore renforcée avec l’arrivée de satellites du Campus cyber dans plusieurs régions. Dans le même temps, les ambitions à l’international s’affirment, avec 59% des entreprises du radar qui exportent, même si les marchés ciblés restent majoritairement européens.

Enfin, le développement de l’écosystème favorise l’emploi. 5360 emplois directs ont été créés par les 164 startups et scale-ups du radar.