Au deuxième trimestre de son exercice 2021 décalé, Microsoft a continué de profiter de la pandémie. Poursuivant sur sa lancée, le cloud Azure a fait un bond de 50% sur un an, dépassant ainsi les attentes de Wall Street.

Cette croissance a permis au chiffre d’affaires d’augmenter de 17% pour atteindre 43,1 milliards de dollars (+17%).

« Ce dont nous avons été témoins au cours de l’année écoulée, c’est du début d’une deuxième vague de transformation numérique qui a balayé chaque entreprise et chaque secteur », commente dans un communiqué le CEO de l’éditeur, PDG de Microsoft. « Construire leur propre capacité numérique est le nouveau moyen d’animer la résilience et la croissance de chaque organisation. Microsoft accélère ce changement avec la plateforme cloud la plus grande et la plus complète au monde. »

Fait marquant, tous les secteurs d’activité ont enregistré de la croissance. On notera sur le marché de l’entreprise les bonnes performances de Dynamics 365 (+39%), de LinkedIn (+23%) et d’Office 365 Commercial (+21%), qui comprend la désormais très populaire application Teams. Les revenus de l’entité Productivity and Business Processes ont ainsi augmenté de 13% à 13,4 milliards de dollars.

Côté grand public, les contenus et services de la Xbox ont grimpé de 40%. Le chiffre d’affaires de l’entité More Personal Computing s’est élevé à 15,1 milliards de dollars ce qui représente une croissance de 14%. Les revenus grand public on ainsi dépassé ceux de l’activité entreprise, et ce malgré le cloud.

La firme de Redmond a enregistré un bénéfice d’exploitation de 17,9 milliards de dollars, en croissance de 29%. Le bénéfice net bondit de 33% pour atteindre 15,5 milliards de dollars, soit un bénéfice dilué par action de 2,03 dollars.

Précisons qu’au deuxième trimestre, Microsoft a retourné 10 milliards de dollars aux actionnaires sous forme de rachats d’actions et de dividendes. C’est 18% de plus qu’un an auparavant.