C’est un mouvement qui a commencé en septembre 2017 par l’acquisition du spécialiste Salesforce Lyons Consulting Group par Capgemini, suivie du rachat de CRM Manager par son concurrent Simplus et de l’acquisition d’Apps Associates par BV Investment Partners. Depuis lors les opérations visant un partenaire Salesforce se sont poursuivies constate CHANNELe2e qui rapporte l’information. En 2018, 15 transactions (acquisitions et/ou prises de participation) ont eu lieu, dont celles de Canpago par ScanSource, de SaaSfocus et d’Avanced Technology Group par Cognizant, de System Partners par DXC, de Fluido par Infosys et de CloudinIT par Deloitte. En 2019, le mouvement s’est ralenti avec 8 opérations parmi lesquelles celle de l’entité commerciale Salesforce Cloud Consulting de Quosphere par Ingram Micro, pour reprendre de plus belle en 2020. Les opérations les plus significatives à l’international sont celles, en février, du Français EI-Technologies, une société de conseil en technologies numériques de 345personnes et partenaire Platinum de Salesforce, par Cognizant, de Simplus par Infosys, du Belge 4C par Wipro pour 68 millions de dollars. Malgré le coronavirus, 13 transactions ont été recensées cette année. La dernière date de ce mois-ci avec le rachat aux Etats-Unis de ForceIQ à Chicago, un partenaire cloud de Salesforce, par Huron Consulting Group, situé lui aussi à Chicago. En tout on dénombre donc 39 opérations de ce type depuis 2017.