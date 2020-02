Cognizant va acquérir le spécialiste Salesforce français EI-Technologies. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées. Basée à Paris, cette société privée de conseil en technologies numériques de 345 personnes complétera la pratique Salesforce mondiale de Cognizant, augmentant ainsi les ressources des clients en Europe précise le géant des services IT dans un communiqué.

« Nous sommes déterminés à aider nos clients à devenir des entreprises entièrement numériques, axées sur les données et axées sur le client. Le cloud a changé la façon dont les services informatiques sont fournis à travers l’infrastructure, les applications et les plateformes, et constitue l’un de nos domaines d’intervention stratégiques », indique dans le document le CEO de Cognizant Brian Humphries. « EI- Technologies, basé en France, non seulement soutiendrait nos efforts pour étendre davantage nos activités internationales, mais ajouterait également l’expertise et les capacités de Salesforce à notre portefeuille de gestion du cloud. »

« Rejoindre Cognizant nous permettrait de répondre à un éventail plus large de besoins des clients – notamment l’automatisation, l’intelligence artificielle, la conception de l’expérience client et plus encore – qui émergent dans l’économie numérique, et de poursuivre des projets à plus grande échelle », explique de son côté le PDG d’EI- Technologies, Béchara Raad.

Fondé en 2008, EI-Technologies est partenaire Platinum de Salesforce, son EI-Institut est l’un des plus grands centres partenaires de formation agréés par l’éditeur en Europe. Ses clients comprennent des entreprises leaders du CAC 40 telles que BNP Paribas, Crédit Agricole, Axa. Auchan, Carrefour, , Total, Engie, Suez, LVMH, Bouygues Telecom ou Atos, ainsi que des services publics (Apec, Ministère de l’Education nationale, ASN…). En plus de l’expertise Salesforce, la société est également spécialisée dans les solutions de plateforme de collaboration Microsoft et les services de conseils aux entreprises.

EI-Technologies a été reconnu par Salesforce partenaire spécialisé en 2016 et 2017, a reçu le prix Salesforce pour le projet et partenaire le plus innovant en 2018. L’entreprise a également remporté le prix Salesforce 2019 dans la catégorie Innovation – Partenaire le plus innovant, pour la création d’AppInnovation, le premier événement européen de développement d’applications Salesforce.