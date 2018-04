Les dépenses IT devraient atteindre cette année 3,7 billions de dollars, soit une croissance de 6,2% par rapport à 2017, estime Gartner. « La baisse du dollar a généré un appel d’air. C’est la principale raison de cette forte croissance », indique dans un communiqué John-David Lovelock, vice-président en charge de la recherche au cabinet d’analyse. « C’est le taux de croissance annuel le plus élevé prédit par Gartner depuis 2007. C’est le signe d’un nouveau cycle de croissance de l’IT. »

On note une nette croissance des investissements consacrés aux logiciels d’entreprise qui capitalisent sur la transformation numérique (+11%), aux services IT (+7,4%) et même aux appareils : ordinateurs, tablettes et smartphones (+6,6%). « Le marché des appareils est sujet à une double dynamique. Certains utilisateurs repoussent leurs investissements et d’autres achètent à des prix, en moyenne, plus élevés », estime John-David Lovelock. « Résultat : les dépenses des utilisateurs finaux vont augmenter plus vite que le nombre d’appareils livrés d’ici 2022. Cela dit, les dépenses des utilisateurs finaux et les livraisons devraient être en deçà des prévisions initiales, la demande ralentissant pour les appareils ultramobiles premiums, les appareils ultramobiles utilitaires et les téléphones basiques. » La croissance attendue des dépenses en matière de datacenters est de 3,7% contre une progression de 6,8% un an plus tôt. Une évolution que le cabinet attribue à des incertitudes concernant le segment du stockage. D’autant que la croissance observée fin 2017 est due à la pénurie de composants mémoire qui s’est traduite par une augmentation des prix. Or, estime Gartner, cette pénurie devrait s’atténuer cette année.

Worldwide IT Spending Forecast (Billions of US Dollars)

2017 Spending 2017 Growth (%) 2018 Spending 2018 Growth (%) 2019 Spending 2019 Growth (%) Data Centre Systems 181 6.3 188 3.7 190 1.1 Enterprise Software 352 8.8 391 11.1 424 8.4 Devices 663 5.1 706 6.6 715 1.3 IT Services 933 4.4 1,003 7.4 1,048 4.6 Communications Services 1,392 1.3 1,452 4.3 1,468 1.1 Overall IT 3,521 3.8 3,740 6.2 3,846 2.8

Source: Gartner (April 2018)