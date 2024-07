Les fonds levés dans le domaine de la cybersécurité ont bondi de 71% au deuxième trimestre 2024 comparé à la même période l’an dernier, selon le bureau d’étude Pinpoint Search Group. « L’an dernier était plus difficile sur le plan économique », remarque Mark Sasson, co-fondateur et directeur associé du cabinet.

Au second trimestre 2024, Pinpoint Search recense 120 opérations réparties entre 98 tours de table et 22 acquisitions, pour un montant total de 3,3 milliards de dollars, comparé à un montant total de 1,9 milliard de dollars au deuxième trimestre de l’année précédente.

Cette forte hausse est principalement liée au milliard de dollars levé par la start-up Wiz en mai dernier. Cependant, même en excluant ce tour de table d’un montant inhabituel, l’augmentation est de 21% par rapport à l’année précédente. Le montant total de 3,3 milliards de dollars reste néanmoins inférieur à ceux des transactions du deuxième trimestre 2022 (4,3 milliards de dollars) et du deuxième trimestre 2021 (4,9 milliards de dollars).

Les premiers tours de table – d’amorçage et de série A – dominent le volume de financement au deuxième trimestre 2024. Ils ont représenté 55% des levées de fonds, selon l’étude, alors qu’en 2023, les tours d’amorçage représentaient 42% des levées de fonds. Les financements de croissance, ou de séries C, D et E ne représentent que 13% des transactions au deuxième trimestre 2024.

« Le consensus de mon réseau de professionnels de la sécurité est qu’aucun fournisseur n’est encore en mesure de couvrir tout l’environnement de sécurité d’une entreprise », souligne Mark Sasson. « Le marché des MSSP continue de croître et a sa place. Les PME peuvent trouver des solutions rentables et efficaces auprès des MSSP ».