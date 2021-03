De RabbitMQ à MapReduce en passant par AI et Cloudera, voici le top 10 des compétences informatiques les mieux rémunérées aux Etats-Unis, selon une nouvelle étude de Dice, un moteur de recherche d’emplois dans l’IT.

No. 1 : RabbitMQ

RabbitMQ est un logiciel d’agent de messages open source – un intermédiaire pour la messagerie – qui a le vent en poupe. Ce software consiste en une plateforme pour envoyer et recevoir des messages, ainsi qu’un endroit sûr pour stocker ces messages. Il fonctionne sur de nombreux systèmes d’exploitation et environnements cloud, et fournit un large éventail d’outils de développement. RabbitMQ est au sommet du top 10 des compétences les mieux rémunérées en 2021 aux Etats-Unis. Le salaire moyen des professionnels de l’informatique maîtrisant le logiciel a augmenté de 10,1 % en 2020, pour atteindre 136 151 dollars.

N° 2 : MapReduce

MapReduce est un modèle de programmation essentiel au traitement et à l’analyse du Big Data. Il est utile aux architectes de données, data scientists, développeurs Hadoop, ingénieurs de données et développeurs ETL. Parmi les entreprises qui recrutent actuellement des professionnels de l’IT maîtrisant MapReduce, on compte JPMorgan Chase, Capital One, Twitter, Accenture et Google. Les pros ayant cette compétence ont vu leur salaire annuel moyen augmenter de 2,1 % en 2020, pour atteindre 135 516 dollars.

N° 3 : Mockito

Mockito est un framework de test open source pour Java. Il permet de créer des substituts d’objets réels à des fins de test. Le salaire moyen d’un professionnel de l’informatique ayant des compétences en Mockito est de 133 261 dollars, ce qui représente une augmentation de salaire de 1,1 % par rapport à 2019.

N° 4 : Architecture orientée vers les services

Une architecture orientée services rend les composants logiciels réutilisables via des interfaces de services. Les informaticiens utilisent les normes de communication communes de l’architecture orientée services pour incorporer rapidement de nouvelles applications. Le salaire moyen d’un professionnel ayant des compétences en matière d’architecture orientée services est de 133 119 dollars, soit une augmentation de 1,2 % par rapport à l’année précédente, selon Dice. Les fournisseurs qui dominent le marché des architectures orientées services à l’heure actuelle sont IBM, Microsoft, Oracle et Software AG.

N° 5 : PaaS

La pandémie de Covid-19 a propulsé le travail à distance partout dans le monde. Résultats : les entreprises se tournent de plus en plus vers le Cloud, y compris le PaaS (Platform as a Service). Les architectes et ingénieurs cloud utilisant les compétences PaaS pour gérer des déploiements personnalisés pour les entreprises sont hautement prisés. En 2020, le salaire moyen d’un professionnel du PaaS a augmenté de 1,3 % par an, pour atteindre 132 314 dollars, d’après Dice. Les principales organisations à la recherche de spécialistes PaaS sont Oracle, PwC, Microsoft, Aconex et Salesforce.

N°6 : Cloudera

S’appuyant sur l’open-source, Cloudera fournit une plateforme logicielle pour l’ingénierie et l’entreposage des données, l’apprentissage automatique et l’analyse Cloud ou sur site. Le salaire moyen d’un professionnel de l’informatique ayant des compétences dans ce domaine est de 132 045 dollars.

N° 7 : L’Intelligence Artificielle (IA)

Des chatbots anticipant les questions de clients aux outils de cybersécurité capable de reconnaître les menaces, l’IA représente toujours l’avenir. Les professionnels de l’informatique compétents en IA reçoivent un salaire moyen de 131 907 dollars, ce qui représente une augmentation de salaire de 7 % par an. Parmi les entreprises qui recrutent des spécialistes de l’IA, Dice cite Apple, Amazon, Booz Allen Hamilton, Facebook et Microsoft. On note une forte demande de compétence IA en France actuellement.

N° 8 : Le traitement du langage naturel (TLN)

Le traitement du langage naturel permet aux logiciels de comprendre les nuances de la parole humaine. Cette compétence est particulièrement utile aux data scientists et aux cyber-analystes. En 2020, le salaire moyen des informaticiens maitrisant le traitement du langage naturel a augmenté de près de 5 % pour atteindre 131 542 dollars.

Selon Dice, les principales entreprises à la recherche de professionnels de l’informatique possédant ces compétences sont Amazon, Deloitte, IBM, Wells Fargo et Verizon.

N° 9 : Apache Cassandra

Apache Cassandra est un système de gestion de base de données NoSQL distribué en open-source. Il est conçu pour traiter des pétaoctets de données et des milliers d’opérations simultanées par seconde dans des environnements multi-cloud. Celles et ceux possédant cette compétence informatique touchent un salaire moyen de 130 491 dollars aux Etats-Unis.

N° 10 : Elasticsearch

Elasticsearch se hisse à la dernière place du top 10 des salaires moyens les plus élevés par compétence. D’après Dice, le salaire annuel moyen d’un professionnel de l’informatique compétent en ce domaine est de 129 480 dollars. Elasticsearch permet de stocker, rechercher et analyser d’énormes volumes de données en temps quasi réel ainsi que de recevoir des réponses en quelques millisecondes. Cet ensemble de compétences est très demandé car il s’agit d’un moteur de recherche et d’analyse distribué, gratuit et ouvert à tous types de données : textuelles, géospatiales, structurées et non structurées.

Pour en savoir plus, les 10 emplois informatiques les plus recherchés, selon Dice, sont listés ici.