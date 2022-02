Un salaire à 6 chiffres n’est plus une exception mais le salaire moyen auquel les professionnels de l’IT peuvent prétendre aux Etats-Unis, indique Dice Tech dans la 17ème édition de son rapport annuel sur les salaires. Il était plus précisément de 104 566 dollars en 2021, en progression de 6,9% sur un an. Un niveau record qui résulte de la guerre des talents qui s’est accélérée suite à la pandémie et a conduit à faire tomber le chômage dans le secteur à 2,1% en octobre 2021.

L’évolution est encore plus sensible dans les grands hubs technologiques. La Silicon Valley conserve l’avantage avec un salaire moyen de 133 204 dollars (+5%), suivie par Seattle avec 118 729 dollars (+11,2%) et New-York avec 115 510 (+1,1%). Mais d’autres centres prometteurs profitent de belles hausses comme Atlanta (+13,9%), Miami (+11,4%) ou encore Philadelphie (+10,6%).

Dans l’échelle des métiers suivis par Dice, un technicien de centre de support gagne en moyenne 52 000 dollars quand la rémunération grimpe à plus de 151 000 dollars pour les postes de direction. Ceux qui profitent des plus belles hausses sont les développeurs web (+21,3% à 98 912 dollars), les administrateurs de bases de données (+12,4% à 111 362 dollars) ou encore les ingénieurs de support technique (+12,4% à 77 169 dollars).

Toutefois quelques professions hautement spécialisées et en demande ont également vu leurs salaires baisser un peu entre 2020 et 2021. Par exemple, les analystes en cybersécurité ont reculé de 0,8 % à 102 253 dollars, tandis que les ingénieurs de données ont reculé de 1,1 %, à 117 295 dollars. Une des explications avancée par Dice est la généralisation d’outils d’automatisation pour accompagner les besoins dans certains des métiers en tension.

Au-delà des métiers, être bien formé sur des compétences complexes et hautement spécialisées reste toujours un excellent moyen de faire gonfler son salaire. La plateforme de recherche open source Solr, le framework open source mockito et les architectures orientées services (SOA) constituent trois excellents exemples en 2021 selon Dice. Les plus compétents dans ces domaines peuvent prétendre à des rémunérations dépassant les 140 000 dollars.