L’intelligence artificielle – est un secteur qui recrute dans l’Hexagone. C’est ce qui ressort du livre blanc publié par Michael Page. Les 453 startups qui ont une proposition de valeur centrée sur l’IA et les entreprises qui ont adopté ou vont adopter la technologie constituent un important vivier d’emplois, d’autant que la France à un retard à combler (36% des entreprises utilisent au moins une technologie de l’IA, contre 42% dans l’ensemble de l’union européenne). Et comme les compétences manquent souvent en interne, mais aussi sur le marché, les rémunérations sont plutôt alléchantes, tout particulièrement.

« Si les salaires d’embauche en début de carrière se situent déjà dans la fourchette haute des salaires d’entrée sur les métiers IT, nous constatons une véritable accélération des packages salariaux, corrélée à l’expérience. En effet, l’IA et la data étant des sujets « récents », les professionnels présentant des expériences de plus de dix ans sont rares et cette rareté renforce leur valeur sur le marché français », indique le cabinet de recrutement, qui livre le top 10 des métiers de l’IA et de la Data. En région parisienne, les salaires s’étalent de 30.000 à 50.000 euros pour les profils débutants (hors bonus et avantages annexes), les moins rémunérés sont les ingénieurs en programmation linguistique (30.000 euros à 40.000 euros), les mieux dotés étant les ingénieurs en machine learning (40.000 euros à 50.000 euros). A partir de 2 ans d’ancienneté, les ingénieurs en programmation linguistique se recrutent à des salaires se situant entre 35.000 et 50.000 euros. La fourchette des salaires des autres profils s’étale de 45.000 à 60.000 euros excepté pour les chefs de projet BI/Data (entre 45.000 euros et 50.000 euros).

Entre 5 à 15 ans d’ancienneté, les salaires se négocient :

Ingénieurs en programmation linguistique : (n.c) Spécialistes data (Data Analyst, Data Scientist …) : 60.000 à 80.000 euros Ingénieur DataOps : 55.000 à plus de 80.000 euros Ingénieur IA/développeur IA : 60.000 à plus de 80.000 euros Data Protection Officer : 55.000 à plus de 85.000 euros Ingénieur machine learning : 60.000 à plus de 90.000 euros Consultant visualisation des données : 60.000 à 100.000 euros Chef de projet BI/data : 55.000 à 70.000 euros Architecte data : 000 à plus de 100.000 euros