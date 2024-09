L’équipe channel d’Aruba va rejoindre l’organisation commerciale mondiale de Hewlett Packard Enterprise à partir du 1er novembre 2024. Comme le précise HPE dans son blog, « les partenaires ne seront plus obligés de s’adresser à ces deux entreprises distinctement pour des devis liés aux réseaux ou des questions relatives à la distribution ».

« Cette intégration prend en considération la stratégie plus large de mise sur le marché de HPE. Elle conserve nos vendeurs spécialisés réseaux tout en maintenant des conversations multi-BU [business unit] axées sur les solutions de l’ensemble de notre portefeuille de produits », déclare Simon Ewington, vice-président en charge du channel et de l’écosystème mondial de partenaires de HPE depuis 2023 (cf. photo). « Il s’agit d’une occasion unique de donner un coup de fouet aux activités de nos partenaires et de tirer parti des possibilités offertes par l’IA en s’appuyant sur notre portefeuille d’ordinateurs, de stockage et de réseaux ».

Ce nouveau modèle place Lene Skov, responsable du réseau mondial d’Aruba, au sein de l’écosystème mondial de distribution et de partenariat de HPE, sous la responsabilité de Simon Ewington. Ce dernier tient à souligner que « la spécialisation réseau HPE Aruba reste intacte ».

L’intégration de l’équipe du réseau de distribution d’Aruba dans l’organisation commerciale mondiale de HPE va de pair avec l’intégration de ses partenaires dans son programme Partner Ready Vantage. « Plus de 2.000 partenaires se sont inscrits à ce programme », rappelle HPE.

Ce changement au niveau de la commercialisation ouvre également la voie aux ajouts de produits qui viendront avec la finalisation de l’acquisition de Juniper Networks d’ici début 2025.